1, 2, 3 Stella! La gita di Poveri Ma Belli e Radio Popolare in diretta venerdì 11 agosto

1, 2, 3 Stella!

Anche quest’anno Poveri Ma Belli e Radio Popolare vi portano in gita. Un pensiero per la nostra community e soprattutto per chi non può andare in vacanza.

Dopo l’escursione tra i centri sociali milanesi dello scorso agosto, quest’anno la G.S.O.A. (Gita Sociale Organizzata Autogestita) sposa il nostro lato bucolico e poetico.

La notte dell’11 agosto un manipolo di valorosi ascoltatori guidati da Alessandro Braga e Alessandro Principe si avventurerà sulle sponde dell’Adda (il luogo esatto è segreto e noto solo agli iscritti, iscrizioni chiuse) per osservare le stelle cadenti ed esprimere desideri tutti insieme.

Chi è a casa potrà seguire l’escursione in diretta, venerdì 11 agosto, dalle 22.45 all’1 di notte (in replica il 15 agosto alle 14.30).

In studio Disma Pestalozza tra collegamenti con gli inviati, telefonate degli ascoltatori e corrispondenze dei colleghi in ferie sparsi per l’Italia e il mondo.



Tutti insieme a guardar stelle, al grido di 1, 2, 3, Stella! Per vivere collettivamente un briciolo di poesia in questi tempi cupi, per staccare dall’estate milanese e soprattutto per stare insieme alla fantastica community di RP.