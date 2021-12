Windrush generation, vittime dell’ingratitudine di stato nel Regno Unito

Quando Richard Amoah è atterrato a Londra era dicembre del 2018. Faceva molto

freddo, ma per lui è stato come tornare a respirare. Tornava a casa dopo 2 anni e

mezzo. 975 giorni in cui è stato costretto da un errore a vivere in un paese che non era

il suo.

Richard Amoha è nato 58 anni fa in Ghana. Sua madre, irlandese, e suo padre,

ghanese si erano conosciuti a Londra nei primi anni ‘60, si erano sposati ed erano

andati a vivere in Ghana, dove Richard è nato. Qualche anno dopo, però, i suoi

genitori si sono separati e la madre è tornata con Richard a vivere a Londra. Da quel

momento, non ha più visto suo padre e non ha più lasciato il Regno Unito. Finché,

nell’aprile del 2016 suo padre è morto, e Richard è tornato in Ghana per il funerale.

Dopo due settimane, era pronto per tornare a casa, a Londra, ma qualcosa con i suoi

documenti di viaggio è andato storto, e non è più riuscito a partire. Pensava sarebbe

stata questione di poco tempo, giusto quello necessario per risolvere un fastidioso

disguido burocratico. Ma le settimane sono diventate mesi, che sono diventati anni.

Richard Amoha è stato costretto a restare in un paese che non conosceva, con persone

che non aveva mai visto, dove si parlava una lingua diversa dalla sua. E’ rimasto

senza casa, senza lavoro e senza famiglia. In quel momento è iniziato il suo incubo,

durato 975 giorni. Un incubo che, però, non riguarda solo lui. Riguarda tutta quella

che è poi stata definita la Windrush generation. Migliaia e migliaia di persone,

residenti nel regno unito che, da un momento all’altro, per un errore nato da una

politica aggressiva contro l’immigrazione si sono ritrovati a essere considerati

immigrati illegali a casa loro. Alcuni sono stati deportati, altri arrestati, altri hanno

perso tutto.

Alla Windrush generation appartengono tutte le persone che tra il 1948 e il 1971 sono

arrivati nel Regno Unito da diversi paesi del commonwealth – in particolare dai paesi

caraibici. Il nome arriva da una ex nave militare della marina inglese, la “Empire

Windrush”, che sbarcò nel porto di Londra il 22 giugno 1948 con a bordo 482

migranti giamaicani venuti nel Regno Unito per lavorare. Fu il primo di molti sbarchi

del genere: nell’immediato Dopoguerra il governo inglese aveva invitato i cittadini

del Commonwealth ad emigrare nel Regno Unito per aiutare il paese nel lungo

processo di ricostruzione post-bellica. In cambio della loro manodopera, ai nuovi

arrivati fu garantito che sarebbero potuti rimanere per sempre.

Le nuove leggi sull’immigrazione introdotte nel 2012, quando Theresa May era

ministra degli interni, richiedevano a tutti di avere documenti per lavorare, per

affittare una casa e per accedere al sistema sanitario. Questa legge ha colpito anche

gli immigrati della windrush generation che per un disguido si sono trovati senza

documenti e senza la possibilità di provare la loro cittadinanza.

Nel 2018, anche grazie al lavoro giornalistico di testate come il Guardian, esplose lo

scandalo e Theresa May – che nel frattempo era diventata prima ministra – fu

costretta a scusarsi insieme la sua segretaria agli Interni, Amber Rudd.

Nel 2019, venne stabilito un piano di risarcimento per le migliaia di vittime dello

scandalo. Almeno 15mila persone erano risultate qualificate per riceverlo, ma ad oggi

il ministero dell’interno ha risarcito solo il 5% delle persone che ne avevano diritto.

23 persone sono morte prima di poter ricevere i soldi. Tra chi non ha ricevuto niente

c’è anche Richard Amoha, che quando è finalmente tornato a casa, si è trovato senza

più nulla. A Londra ha scoperto che sua madre si era ammalata di Alzheimer e a

stento l’ha riconosciuto, ha perso il suo lavoro e non è riuscito a trovarne un altro e i

suoi figli hanno faticato a capire la sua lunga assenza, e si sono man mano allontanati

da lui. Per un errore, Richard ha perso la sua vita. E per la lentezza e l’inefficacia del

sistema di risarcimento, non riesce a riaverla indietro. Migliaia di persone dopo aver

passato l’inferno, si trovano ora in un limbo, dove una commissione deve decidere:

quanto vale la vita di queste persone?