Verso la fase 2: la situazione a Crema

La fase 2 è ormai alle porte. Com’è la situazione a Crema a pochi giorni dalla prima riapertura e dopo settimane di emergenza e di isolamento? La sindaca Stefania Bonaldi fa il punto della situazione a Radio Popolare, illustrando come una delle zone d’Italia più colpite dall’epidemia di COVID-19 si sta preparando al lungo periodo di convivenza col virus e come è riuscita ad affrontare le prime e difficilissime settimane di assolutamente emergenza.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Qual è stato l’impatto dell’emergenza coronavirus sulla città di Crema?

Oltre all’ospedale da campo quali sono state le misure più efficaci per affrontare questa situazione?

Come prosegue la collaborazione con queste task force provenienti dall’estero?

Ieri avete ricevuto la visita del premier Conte. Come è andata?

La visita c’è stata ieri sera presso la Prefettura di Cremona. Con me c’erano anche i sindaci di Cremona e di Casalmaggiore così da rappresentare tutto il territorio. Noi abbiamo chiesto al Presidente Conte una particolare attenzione al nostro territorio che è stato colpito in modo significativo, un’attenzione anche dal punto di vista epidemiologico perché qui stiamo chiedendo a gran voce la possibilità di estendere i test sierologici in modo significativo, consapevoli che ci sono ancora molti limiti e che il patentino di immunità non è ancora chiaro. Sapere chi ha l’anticorpo e chi no, chi si è ammalato e chi no è importante per capire l’incidenza effettiva, anche perché sappiamo che i numeri sono diversi da quelli ufficiali. Abbiamo anche chiesto attenzione al mondo economico e alle imprese con la disponibilità dei Comuni a fare da tramite. I Comuni sono gli avamposti e coi soldi dati direttamente a noi riusciamo subito a metterli in circolo. Aiutare i comuni per aiutare le comunità e le famiglie, così come le imprese.

L’altra disponibilità che abbiamo dato è quella rispetto al tema della cura dei bambini e dei minori in questi mesi perché c’è molta apprensione per chi dovrà riprendere a lavorare il 4 o il 18 maggio.

I Comuni sono a disposizione per pensare servizi e modalità innovative rispetto a queste tematiche. Ci tenevamo a presentare anche questa esigenza perché la cogliamo nei rapporti quotidiani con tanti genitori. Devo dire che il presidente Conte ci ha ascoltato con molta disponibilità e molta pazienza, soprattutto considerando che arrivava da una giornata in cui aveva fatto diversi incontri coi colleghi di Lodi e Piacenza e al mattino era stato a Genova. È stata una bella chiacchierata di oltre un’ora in cui ci ha ascoltato e si è annotato queste istante.