Vaccinazione a chi non ne ha diritto, falla nel sistema di una Asst a Milano

Radio Popolare ha scoperto che in alcuni casi, persone che non ne avevano diritto, sono state vaccinate nell’Hub della Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) Santi Carlo e Paolo di Milano.

L’emittente è a conoscenza di almeno due casi, ma lo stesso direttore sociosanitario della Asst, Giorgio Cattaneo ha ammesso in un’intervista a Radio Popolare l’esistenza di questi casi, nonostante i controlli effettuati. Il sistema di prenotazione messo in piedi dalla Asst prevede di mandare mail a tutto il personale sanitario e sociosanitario che è interessato alla vaccinazione. Si tratta di migliaia di persone. In molti casi, queste mail sono finite in mano a persone che non avevano alcun diritto al vaccino e in alcuni casi, queste persone sarebbero poi stata effettivamente vaccinate.

Il Direttore Socio sanitario dell’Asst Santi Carlo e Paolo, Giorgio Cattaneo parla di un numero molto esiguo, “si contano sulle dita di una mano”, ma ha poi aggiunto che i controlli hanno trovato una media di tre casi alla settimana. Ma quanti sono quelli non scoperti?

Questa mattina ci siamo recati all’Ospedale Militare di Baggio insieme a una persona che si era iscritta per la vaccinazione senza avere alcun diritto.

Il racconto di Michele Migone

Sabato sera, Federica, useremo questo nome di fantasia, pensava che quell’Url che aveva ricevuto sul suo telefonino fosse uno scherzo. Per curiosità era però entrata e si era prenotata. Poi, il giorno dopo, le era arrivata una mail di conferma. L’appuntamento era stato fissato per le 12 di lunedì. Una dose di vaccino AstraZeneca. Un po’ incredula, Federica ne parla con il cronista. Decidiamo di accompagnarla per vedere se è tutto uno scherzo oppure no. Il militare in divisa mimetica ci accoglie con cortesia. Un cancello, un gabbiotto e più le due tende usate per le vaccinazioni. Federica dice il suo nome e cognome al soldato all’entrata e scopre di essere effettivamente sulla lista delle persone da vaccinare. Non le chiedono altro. Nel modulo di prenotazione non aveva messo nessun altro dato se non il nome, il cognome e il codice fiscale. Neppure all’entrata le chiedono un documento di identità, qualche cosa. Procediamo. Ci avviciniamo alle tende ed è in quel momento che spieghiamo a chi ci accompagna che in realtà noi non siamo lì per vaccinarci per solo per capire perché una persona che non ne ha diritto è stata inserita in quella lista. Parliamo con un colonnello che con grande gentilezza ci spiega che le liste sono costruite dall’Asst e che loro non hanno alcun modo per controllarle. Gli scappa che nei giorni precedenti aveva saputo che tra i vaccinati c’era stato un commercialista e uno studente che, secondo lui, non centravano nulla con il personale sanitario e socio sanitario che poteva accedere alla prima fase della campagna di vaccinazione. Ne aveva parlato con la direzione dell’Asst, ma non aveva avuto alcuna risposta. Prima di uscire dall’ospedale, il nome di Federica viene cancellato dalla lista. Però non è finita qui. Dopo qualche minuto, il telefono di Federica suona: è un’infermiera della struttura di vaccinazioni che si trova all’interno dell’ospedale: “Signora, ma non doveva farsi vaccinare” chiede a Federica. “Guardi, ma non le hanno detto nulla del perché mi sono prenotata?” risponde lei.

Il racconto di Federica intervistata da Michele Migone: