Spagna, Sánchez pronto a lanciare una campagna per contrastare l’agenda xenofoba dell’estrema destra

PlayStop Mitologia Popular di giovedì 26/09/2024 Mitologia Popular esplora e racconta il folclore e la cultura popolare brasiliana: da miti e leggende come Saci Pererê, Mula sem cabeça, Cuca alla storia di piatti tipici come la feijoada o la moqueca, passando per la letteratura, il carnevale, la storia delle città più famose e la musica, ovviamente. Conduce Loretta da Costa Perrone, brasiliana nata a Santos che, pur vivendo a Milano da anni, è rimasta molto connessa con le sue origini. È autrice del podcast Lendas con il quale ha vinto gli Italian Podcast Award per il secondo anno consecutivo.

PlayStop Delorean di mercoledì 25/09/2024 Una macchina del tempo musicale, per andare ogni puntata all’esplorazione di un diverso frammento di storia musicale, che è già storia o che ancora lo sta diventando. Dalla new wave al dreampop, dal prog-rock all’R&B contemporaneo, tra ispirazioni passate e prospettive future, ricostruzioni volutamente parziali per non pensare più alla musica in compartimenti stagni. Ogni mercoledì alle 23:00, a cura di Luca Santoro. IG: @lucaa.santoro

PlayStop News della notte di mercoledì 25/09/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Jazz Ahead di mercoledì 25/09/2024 Dischi nuovi, progetti attivi, concerti imminenti, ospiti appassionati, connessi al più che ampio e molto vivo mondo del Jazz e delle sue conseguenze. Musica, soprattutto, scelta con il desiderio di dare spazio alla scena contemporanea di un genere con un passato importante, ma la cui storia è ancora, decisamente, in corso. La sigla del programma è Theme Nothing di Jaimie Branch. A cura di Nina Terruzzi, in onda mercoledì dalle 21.30 alle 22.30

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 25/09/2024 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 21 alle 22. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di mercoledì 25/09/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di mercoledì 25/09/2024 1) In Libano 90mila nuovi sfollati in tre giorni. E mentre i bombardamenti israeliani continuano, il rischio di escalation regionale è sempre più forte. Il capo di stato maggiore israeliano dice alle truppe di prepararsi ad un’invasione di terra. (Maurizio Raineri – WeWorld, Emanuele Valenti) 2) Stati Uniti. In Missisipi i repubblicani cercano di bloccare il conteggio del voto per posta. Una mossa che, se approvata, sfavorirebbe fortemente i democratici. (Roberto Festa) 3) In Thailandia è stata approvata una storica legge sui matrimoni omosessuali. E’ il primo paese del sud est asiatico a consentire le nozze tra persone dello stesso sesso. (Elena Brizzi) 4) Progetti sostenibili. Bruxelles è sempre più ciclabile. Nuove infrastrutture e il sostegno dei privati stanno rendendo la capitale belga un paradiso per i ciclisti. (Fabio Fimiani) 5) Graphic Novel. “Nato in Iran” di Majid Bati: dalla storia familiare a quella collettiva. (Luisa Nannipieri)

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 25/09/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Vieni con me di mercoledì 25/09/2024 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Speciale Falla con noi - RP in tour - Sesto San GIovanni - 25/09/2024 - ore 15:35 diretta dalla Libreria Lumi a Sesto San Giovanni con Claudio Agostoni.

PlayStop Jack di mercoledì 25/09/2024 Ospitiamo Piergiorgio Pardo per la rubrica Sweatest Taboo che ci presenta Jude York, Kai Mata e Alibi pt.2 di Sevdaliza, Anitta, Pabblo Vittar e Yseult, intervista in studio a Mauro Malavasi sul progetto dedicato a Jimmy Villotti

PlayStop Musica leggerissima di mercoledì 25/09/2024 a cura di Davide Facchini

PlayStop L'intervista ad Anita Todesco, direttrice artistica della Galleria Campari La direttrice artistica della Galleria Campari, Anita Todesco, è stata ospite di Cult per parlarci della storia del museo, dell'importanza dell'archivio, delle mostre temporanee e del legame tra Campari e il mondo dell'arte e del design