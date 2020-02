Sei forte papà, la hit dell’inverno – video esclusivo

Di Salvini, M., Salvini, dirige l’orchestra il maestro Gianmarco Bachi, cantano Jam e Florencia.

SEI FORTE PAPA’ (Salvini – M. – Salvini)

Mannaggia, possibile che che tutte le volte che andiamo al mare per le vacanze arriva un barcone.

E i miei figli mi dicono….

L’immigrato viene dal mare

Sulla costa vuole sbarcare

Sono in tanti lì sul barcone

E progettano l’invasione

Che si fa?

Chi ci aiuterà

Quell’arabo in canotta che ghigno che c’ha

Lo prendi papà? Si!

Il curdo sul gommone, sembra un vu cumprà

Lo prendi papà? Si!

Il marocchino si è ferito, ma delinquerà

Lo prendo se vuoi. Così imparerà.

In porto la Diciotti non approderà

La fermi papà? SI!

Il nero sul battello non ci invaderà

Prendilo, prendilo papà! Si!

E quella Gregoretti sembra l’arca di Noè

Però ci si sta

Sei forte papà

Stringendosi un po’

E i nostri poveri italiani

Che la Rackete

Anche al Papete

Vuol speronare così….

Il profugo del Congo che viene a rubà

Lo prendi papà? Si!

Il libico dell’Isis che crede in Allah

Prendilo, prendilo, papà? SI!

E quella Gregoretti sembra l’arca di Noè

Però ci si sta

Sei forte papà

Stringendosi un po’