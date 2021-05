RT ospedaliero: le regioni vogliono cambiare rotta

Durante la riunione di oggi con il governo le regioni chiederanno l’introduzione dell’indice “RT ospedaliero” per determinare il “colore” delle regioni. Ai microfoni di Radio Popolare, Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni hanno intervistato Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della regione Puglia, per sapere cosa cambierebbe.

Crede sia giusto aspettare di sapere quanto ci sono costate queste riaperture in termini di contagi prima di allentare ulteriormente le restrizioni?

Generalmente, per essere cauti ed osservare davvero quello che succede, bisogna aspettare un paio di settimane. Credo che questo invito alla prudenza e alla gradualità debba essere accolto. Se ci riferiamo alla misura del coprifuoco è anche importante cercare di evitare di farne una bandiera. Una singola misura non sconvolge l’assetto epidemiologico così come non influenza più di tanto la ripresa economica, quindi, bisogna cercare di essere ragionevoli, soprattutto in questo periodo.

Quanto è importante fare le cose passo passo con gradualità in attesa dell’arrivo dei turisti e della stagione estiva?

Credo che il turismo sia uno dei più importanti capitoli economici di tutto il Paese, in particolar modo il turismo estivo. Il segnale che dobbiamo attendere è lo spegnimento della circolazione virale. Nel momento in cui arriverà l’estate avremo bisogno che sia ai minimi termini, così com’è successo l’anno scorso, quando non c’era circolazione se non ovviamente una circolazione residua, che poi è quella che gli ha permesso di riprendere in autunno. In questo momento bisogna evitare passi falsi perché si potrebbe incorrere in una lunga coda di circolazione o nella peggiore delle ipotesi in una vera e propria ripresa della circolazione, che sarebbe imperdonabile.

La campagna vaccinale aiuterà a diminuire il numero di casi gravi?

Sicuramente e non solo, diminuirà anche la circolazione virale, che è un aspetto da non sottovalutare. Abbiamo visto quello che sta succedendo in Israele, dove già a partire dal 50% 55% di copertura sull’intera popolazione la circolazione virale si è ridotta considerevolmente.

Dobbiamo confidare nelle vaccinazioni. Abbiamo davanti un breve periodo di incertezze, dopodiché avremo un quadro più chiaro della situazione e potremo prendere delle decisioni basate sulle evidenze.