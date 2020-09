Ridurre il periodo di quarantena: quali sono i pro e i contro?

In questi giorni, dopo la proposta della Francia di abbassare a 7 giorni la durata del periodo di quarantena, anche in Italia si sta discutendo della possibilità di ridurre la quarantena da 14 a 10 giorni. Quali sono i rischi di una mossa del genere? Ne abbiamo parlato con Antonella D’Arminio Monforte, primario di malattie infettive e malattie tropicali presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano nonché docente di Malattie Infettive all’Università Statale.

L’intervista di Claudio Jampaglia a Prisma.

Quando e come si è contagiosi col coronavirus?

Il coronavirus è un virus e, come tutti i virus, si comporta con una contagiosità che va dal periodo di incubazione, ma soprattutto dagli ultimi giorni del periodo di incubazione, fino ad un tot di giorni dopo l’inizio dei sintomi, perché poi c’è il sistema immunitario che in qualche modo controlla la replicazione del virus. Questo è l’andamento tipico della fase acuta di una malattia virale e non solo. La contagiosità massima è nel periodo in cui il soggetto non ha ancora i sintomi, ma li sta sviluppando, e nei giorni immediatamente successivi.

È vero anche che per questo virus lo zoccolo duro sono le infezioni asintomatiche o paucisintomatiche, coloro che non hanno sintomi o li hanno così lievi da non venir neanche evidenziati e che, invece, continuano ad infettare inconsapevolmente. L’isolamento del contatto stretto in via precauzionale serve per aspettare che si sviluppino i sintomi o di capire se si ha avuto la fortuna di non aver contratto l’infezione.

Quando deve aspettare questo soggetto? Questo soggetto è un soggetto sano con una vita sociale e lavorativa normale che ha avuto la sfortuna di incrociare un positivo al COVID-19. Il massimo possibile dell’incubazione arriva a 14 giorni, quindi per essere certi al 100% – che poi il 100% in medicina non esiste – che non si sia ha contratto l’infezione si dovrebbe stare isolati per 14 giorni: indossare la mascherina in casa, dormire in una stanza isolata e usare un bagno proprio o pianificare il suo utilizzo, tutte cose che non sono proprio così agevoli. E, ovviamente, anche interrompere la vita lavorativa, ancora più complicato per categorie più fragili.

Il governo francese ha valutato che i rischi/benefici non pendono dalla parte del beneficio e quindi ha deciso di ridurre il periodo di incubazione. È vero che nella stragrande maggioranza dei casi il periodo medio è di 5-6 giorni, ma la media come sappiamo vuol dire che ci sono casi per cui il periodo è più breve e casi in cui è più lungo.