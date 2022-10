La mobilitazione della CGIL, il record dell’ora di Filippo Ganna e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di sabato 8 ottobre 2022 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Iidentitari. E l’ossessione è sempre la stessa, il corpo delle donne. La CGIL ricorda con una grande mobilitazione l’assalto fascista subito lo scorso anno. Attaccato il ponte che collega la Crimea alla Russia, che intanto cambia il vertice militare delle operazioni in Ucraina. Filippo Ganna stabilisce il record dell’ora di ciclismo su pista. La crescita dei casi di Covid in Italia appare in frenata.

La mobilitazione della CGIL a un anno dall’assalto fascista alla sua sede

E’ stata una giornata di mobilitazione per la Cgil, il principale sindacato italiano. A Roma, stasera resterà aperta la sede centrale del sindacato in corso Italia per ricordare l’assalto fascista di un anno fa. Un corteo di alcune decine di migliaia di persone ha riempito piazza del Popolo. La giornata è stata conclusa dal leader della Cgil Landini che ha ricordato al futuro governo che il suo sindacato non accetterà di essere solo informato delle decisioni già prese, com’è accaduto con il governo Draghi. “Non saremo i servi sciocchi di nessuno”, ha detto Landini. La Cgil ha delle proposte da fare al prossimo governo, a partire dai rincari delle bollette.

La manifestazione di oggi è stata anche l’occasione per ricordare l’assalto fascista alla sede di corso Italia del 9 ottobre di un anno fa. Landini dal palco ha chiesto – come allora – lo scioglimento dei gruppi neofascisti e la difesa della costituzione.

Attentato esplosivo contro il ponte che collega la Crimea con la Russia

“Il generale Serghei Surovikin è stato nominato al comando del gruppo congiunto delle forze impegnate nell’operazione militare speciale” in Ucraina. L’annuncio del ministero della Difesa russo arriva nel giorno dell’eclatante attentato di matrice ucraina al ponte di Kerch. L’esplosione ha provocato almeno tre morti, ma l’infrastruttura ha retto, il transito dei mezzi leggeri e degli autobus è già ripresa in senso alternato e questa sera alle 20, riferiscono fonti di Mosca, la linea ferroviaria del ponte tornerà operativa.



“Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che appartiene all’occupazione russa deve essere espulso” ha scritto oggi in un tweet il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, confermando implicitamente quanto scritto dall’agenzia ucraina Unian, che attribuisce a Kiev, e ai suoi servizi segreti, la paternità dell’attentato.

Viste anche le dichiarazioni delle ultime settimane che prefigurano una possibile escalation anche nucleare del conflitto, l’attenzione è puntata ora sulla reazione di Mosca: Mara Morini è docente di politiche dell’Europa orientale ed esperta di Russia:

Filippo Ganna stabilisce il nuovo record dell’ora di ciclismo

Coppi, Anquetil, Mercks, Moser, Indurain.

Leggere l’albo d’oro del record dell’ora di ciclismo è un po’ come leggere la storia dei campioni di questa disciplina. Filippo Ganna, da Verbania, dopo aver vinto un oro alle Olimpiadi di Tokio nell’inseguimento su pista e due volte il titolo mondiale a cronometro ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della prova regina per i cronomen del ciclismo.

56km e 792 metri è la distanza percorsa dall’atleta 26enne. Ha migliorato il primato di oltre un chilometro.

Il successo è stato frutto di un concentrato di preparazione e tecnologia. Nel palazzo dello sport di Grenchen in Svizzera non c’era pubblico per evitare di modificare i valori ideali di temperatura e umidità. Ha usato una bici speciale con i componenti stampati in 3D del valore di circa 75.000 €. E addirittura lo studio dell’aerodinamica ha sfruttato il disegno delle pinne delle megattere.

La ripresa dei casi di Covid in Italia sembra già rallentare

Sono 43.716 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 60. Il tasso di positività è del 20,3% sui circa 200mila tamponi effettuati L’epidemia è in crescita in Italia, ma secondo le analisi del matematico del cnr Giovanni Sebastiani negli ultimi giorni il ritmo di crescita dei contagi è calato: solo quattro province- rileva il matematico sono al momento in crescita accelerata: Sondrio, Aosta, Sassari e Vibo Valentia. La maggior parte delle altre province presentano invece una crescita lineare e otto potrebbero presto iniziare a calare. L’aumento della circolazione virale riguarda in queste settimane e per ragioni climatiche il centro e il Nord Italia.