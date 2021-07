La corsa al vaccino dopo l’annuncio di Draghi, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di venerdì 23 luglio 2021 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Dopo la conferenza stampa del premier Draghi si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni dei vaccini contro il COVID, ma i tempi per l’immunizzazione rischiano di allungarsi e la curva dell’epidemia sta risalendo. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha dato indicazione al Consiglio Superiore di Magistratura di rinviare la discussione del plenum sulla riforma Cartabia e di esprimersi su tutto il disegno di legge. I Giochi Olimpici di Tokyo hanno preso il via con la cerimonia d’apertura. Infine l’andamento della pandemia di COVID-19 in Italia.

Mattarella chiede al CSM un parere complessivo sulla riforma della Giustizia

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha dato indicazione al Consiglio Superiore di Magistratura, che presiede, di rinviare la discussione del plenum sulla riforma Cartabia e ha disposto che, invece del solo parere sull’improcedibilità, si esprima su tutto il disegno di legge. L’esame al CSM è rinviato solo di pochi giorni, secondo il Presidente della Repubblica, che interviene così dopo che ieri la sesta commissione del CSM aveva bocciato il punto della riforma sull’improcedibilità, il nodo più contestato che di fatto porta al superamento della legge Bonafede sulla prescrizione.

Cosa c’è dietro la mossa di Mattarella? Sentiamo Andrea Colombo, quirinalista del Manifesto:

L’assalto alla diligenza per prenotare il vaccino anti-COVID

In Lombardia ieri 49mila nuovi appuntamenti, 30mila in più rispetto alle 24 ore precedenti. La Regione promette che saranno resi disponibili nuovi slot per accogliere tutti da ora fino a fine agosto.

Il Presidente del Piemonte Cirio ha detto che da loro le prenotazioni sono raddoppiate, e che da lunedì i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno avere il vaccino senza prenotazione.

Zaia in Veneto ha parlato di “assalto alla diligenza” e ha espresso la sua preoccupazione perché la fornitura delle dosi è costante me invece dovrà aumentare.

In Liguria nelle due ore dopo la conferenza stampa di Draghi si sono registrate 5.000 nuove prenotazioni, quasi 40mila in Lazio nelle ultime 24 ore, e anche in Abruzzo la Regione parla di un boom. In Puglia, infine, l’aumento è stato del 10%.

Le Olimpiadi di Tokyo sono ufficialmente partite

Da una parte la gioia delle atlete e degli atleti, palpabile e tangibile nonostante la mascherina, dall’altra i 68mila posti dello stadio olimpico di Tokyo tutti praticamente vuoti. La cerimonia di apertura delle 32esima edizione dei Giochi Olimpici ha mostrato fin da subito le due facce contraddittorie in cui la manifestazione si svolgerà, con la voglia che sia lo sport a prevalere e la preoccupazione per il virus, espressa dalle proteste fuori dallo stadio, dalle parole dell’imperatore Naruhito e dalle severe norme imposte dagli organizzatori, come il distanziamento interpersonale rispettato durante tutta la cerimonia. Con un simbolismo ancora più sentito del solito, da Tokyo il Comitato Olimpico prova a trasmettere un messaggio di speranza, integrazione e positività verso il futuro, in particolare con una clip dedicata a tutti gli sportivi più giovani di questa manifestazione e dall’intonazione di Imagine di Jonh Lennon. “È il momento di mostrare la forza unificatrice dello sport”, ha detto il presidente del CIO Thomas Bach. Quello che sembrava assurdo, organizzare le Olimpiadi nel bel mezzo di una pandemia mondiale, è alla fine successo. Quale delle due facce di questi giochi prevarrà, si scoprirà da qui fino alle prossime settimane.

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

I numeri del COVID-19 di oggi confermano che l’epidemia è in costante crescita e il monitoraggio settimanale stamattina lo ha certificato. I nuovi positivi sono stati 5.143, con un tasso di positività al 2.2%. Le vittime sono state 15. I nuovi ricoveri in reparto ordinario sono stati 70, in terapia intensiva invece sono diminuiti di 3.

Il Ministero della Salute nel report settimanale diffuso stamattina ha registrato un balzo in avanti dell’indice Rt a 1,26, mentre la scorsa settimana era a 0,91. È cresciuta anche l’incidenza, che passa a 41 casi ogni 100 mila abitanti mentre era a 19 una settimana fa.