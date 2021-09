I 20 anni dall’11 settembre 2001, le speranze per la nuova Costituzione in Cile e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di sabato 11 settembre 2021 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Questo pomeriggio, poco prima delle 15, si è svolta a New York la cerimonia per la commemorazione delle vittime degli attentati dell’11 settembre di 20 anni fa. In Cile l’anniversario del colpo di stato dell’11 settembre 1973 con la speranza di una nuova Costituzione. Giornata di lutto cittadino a Pantelleria dopo la tromba d’aria che ha provocato la morte di due persone. Tutti i vincitori della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Infine, l’andamento della pandemia di COVID-19 in Italia.

20 anni fa gli attentati dell’11 settembre 2001

New York, Ground Zero. Questo pomeriggio, poco prima delle 15, la cerimonia per la commemorazione delle vittime degli attentati dell’11 settembre di 20 anni fa, quando due aerei colpirono facendo crollare le Torri Gemelle, un terzo il Pentagono e un quarto aereo si schiantò al suolo in Pennsylvania. I familiari hanno letto a turno, come ogni anno, i nomi delle 2977 vittime. Davide Mamone:

Il Cile 48 anni dopo il colpo di Stato e le speranze per la nuova Costituzione

Santiago del Cile, 48 anni fa il colpo di stato del dittatore Augusto Pinochet. Il golpe rovescia il governo democratico di Salvador Allende e instaura una dittatura durata 17 anni.

Oggi per ricordare Allende e le vittime della dittatura si è svolta una manifestazione al Memoriale del detenuti desaparecidos nella capitale cilena.

Il governo di Santiago, basandosi sulle restrizioni dopvute al Covid, ha autorizzato per quel corteo un massimo di 5mila partecipanti.

L’anniversario dell’11 settembre 1973 quest’anno è segnato dalle speranze per la nuova Costituzione. Rodrigo Bustos, avvocato cileno dell’Istituto nazionale dei diritti civili:

Lutto cittadino a Pantelleria dopo la tromba d’aria che ha colpito l’isola

Giornata di lutto cittadino a Pantelleria dopo la tromba d’aria che ieri sera ha colpito l’isola. Nel pomeriggio il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci ha sorvolato l’area colpita, ha fatto visita ai nove feriti in ospedale e incontrato i familiari delle due vittime, un vigile del fuoco di 47 anni e un pensionato di 86. Musumeci ha annunciato che chiederà lo stato di calamità una volta quantificati di danni.

Lo sgomento per quanto accaduto non abbandona chi vive sull’isola. Sentiamo il racconto della proprietaria di una casa vacanze di Pantelleria:

Venezia 78. Tutti i vincitori

L’andamento dell’epidemia di COVID-19 in Italia

Oltre 5mila nuovi COVID positivi secondo il bollettino del Ministero della Salute, il tasso di positività è in calo di mezzo punto oggi all’1.6%. 57 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, ieri 62. Stabili a 547 i malati in terapia intensiva, calano i ricoveri nei reparti ordinari dove i letti occupati sono oltre 4mila

Per quanto riguarda i vaccini anti-COVID, secondo l’ultimo report settimanale del governo emerge che sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni che non hanno ricevuto neanche una dose, su un totale di 53 milioni di vaccinabili: 3 milioni e mezzo hanno più di 50 anni, più di 5 milioni hanno tra 20 e 49 anni.

A proposito di vaccini oggi le manifestazioni contro il Green Pass obbligatorio. È l’ottavo sabato consecutivo di protesta in varie città d’Italia, oggi sono circa 120 le piazze convocate sulla chat telegram Basta Dittatura. Circa 4mila a Milano, dove il corteo ha attraversato piazza Duomo e piazza Scala, sentiamo le voci raccolte dalla nostra Ludovica Merletti: