Le accuse di Yulia Navalnaya a Putin, le pressioni dell’esercito russo lungo il confine ucraino e le altre notizie della giornata

PlayStop News della notte di lunedì 19/02/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 19/02/2024 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 19/02/2024 Il Suggeritore, la storica trasmissione di teatro di Radio Popolare, ha compiuto 17 anni e può uscire da sola la sera! Ora, infatti, si chiama Il Suggeritore Night Live e va in onda in diretta ogni lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, dall’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare: un night talk-show con ospiti da vari ambiti dello spettacolo dal vivo, che si raccontano ai nostri microfoni e propongono estratti dai loro lavori, nella serata in cui tradizionalmente il teatro osserva il riposo. Finalmente possiamo accogliere i nostri ascoltatori in auditorim: quindi vi aspettiamo dalle 20.00 in veste di pubblico privilegiato di Il Suggeritore Night Live.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 19/02/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di lunedì 19/02/2024 1-Striscia di Gaza. No del Premier Netanyahu a tutte le richieste della comunità internazionale. Numerosi leader occidentali considerano l’attacco alla città di Rafah una linea rossa da non oltrepassare. Questa sera 26 paesi dell’unione europea hanno chiesto una tregua umanitaria. ( Emanuele Valenti) 2--Elezioni europee. Ursula von der Leyen si candida a una secondo mandato come Presidente della commissione. "La cosa più importante per l'Europa è la democrazia. Il compito di questa campagna è chiarirlo all’estrema destra “ ( Alessandro Ricci, Roberto Castaldi- Euroactive Italia) 3-Il giornalismo non è un crimine. L'Alta Corte britannica dovrà stabilire nelle prossime 48 ore se Julian assange potrà chiedere a una corte d'appello di bloccare la sua estradizione negli stati uniti. Il fondatore di Wikileaks è accusato di spionaggio e di complicità nell'hackeraggio di documenti del Pentagono. ( intervista a Stella Morris a cura di Andrea Carcuro per FDU) 4-Nuove ombre su Frontex. Il suo ex direttore si candiderà alle europee con Marine le Pen. Nel 2002 fabrice Leggeri si era dimesso per un rapporto che lo accusava di violazioni di natura grave dei diritti umani. Lo speciale di Esteri con Luisa Nannipieri e Chiara Vitali) 5-Serie TV: Finalmente disponibile su Netflix la plurupremiata comedy “Hacks “ ( Alice Cucchetti – Film TV)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 19/02/2024 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di lunedì 19/02/2024 Artisti per il Cessate il Fuoco, ospite Nur Al Habash, direttrice di Milano Music Week e Italia Music Export

PlayStop Mash-Up di lunedì 19/02/2024 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 19/02/2024 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 19/02/2024 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato Stefano Mazzotti autore del libro Meravigliose creature, la diversità della vita come non la conosciamo, il mulino editore, ma anche di inseguimento del lupo in Val di Fiemme, di denuncia di @Enpa e scopriamo che Stefano voleva essere un Sapiens consapevole

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 19/02/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di lunedì 19/02/2024 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001