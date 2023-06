La calma apparente in Russia dopo la ritirata della Wagner, la virata a destra della Grecia e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di domenica 25 giugno 2023 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Il giorno dopo il colpo di mano è calma apparente in Russia: torna la normalità nelle strade, sparite le truppe Wagner, scomparso il loro leader Prigozhin. Domani si apre la settimana della resa dei conti per la ministra del Turismo Daniela Santanché finita nella bufera politica e a rischio in quella giudiziaria per le sue società Visibilia. In Grecia Nea Democratia vince le ri-elezioni dopo l’impasse di un mese fa e potrà formare un monocolore.

Cosa è cambiato in Russia dopo il colpo di mano di Prigozhin?

Il giorno dopo il colpo di mano è calma apparente in Russia, torna la normalità nelle strade, sparite le truppe Wagner, scomparso il loro leader Prigozhin. Putin torna in tv per confermare il massimo impegno nella guerra in Ucraina – ma è un messaggio di qualche giorno fa – poi chiama il leader bielorusso Lukashenko, probabilmente, per i dettagli dell’accordo: la Wagner potrebbe trovare casa nel paese alleato per non doversi sciogliere nell’esercito russo e subire un processo.

La domanda che si pone la comunità internazionale è se il colpo di mano di Prigozhin ha minato la coesione interna dell’esercito russo e dell’opinione pubblica. Secondo gli USA sarebbero le “prime crepe” nel sistema di potere del Cremlino. Il racconto di Luca Steinmann:

Intanto il viceministro degli esteri russo vola a Pechino per confermare il sostegno cinese alla leadership di Putin. Il servizio di Gabriele Battaglia:

La resa dei conti per Daniela Santanché si avvicina

Si apre la settimana della resa dei conti per la ministra del Turismo Daniela Santanché, finita nella bufera politica, ed a rischio in quella giudiziaria, per le sue società Visibilia.

La ministra potrebbe riferire giovedì in aula, come chiesto dalle opposizioni, ma c’è imbarazzo anche nella maggioranza, in particolare in Fratelli d’Italia per il ruolo di un ex dirigente di Santanché pagato dal gruppo del Senato.

Il Vaticano cambia atteggiamento sul caso di Emanuela Orlandi?

Il Vaticano potrebbe aver cambiato atteggiamento sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Oggi all’Angelus il Papa ha espresso vicinanza ai familiari della giovani scomparsa 40 anni fa che erano presenti in piazza con un sit-in.

Un segnale positivo, un passo avanti per arrivare alla “verità”, ha detto il fratello. In questi giorni la magistratura vaticana ha consegnato i risultati dell’indagine interna alla Procura di Roma.

La Grecia vira a destra

La Grecia vira a destra: Nea Democratia vince le ri-elezioni, dopo l’impasse di un mese fa e potrà formare un monocolore. In Parlamento entrano diversi partiti di ultradestra tra cui gli eredi di Alba dorata che ora si chiamano Spartani. Syriza si ferma sotto il 20%, i Socialisti del Pasok dovrebbero superare il 10% i comunisti attorno all’8%. In serata i risultati definitivi. Dimitri Delionales, giornalista greco: