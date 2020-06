Oggi riaprono i centri estivi. Com’è la situazione a Milano?

Oggi, con la riapertura dei centri estivi, parte la fase 3 anche per i più piccoli: andiamo a vedere la situazione a Milano con Laura Galimberti, assessore all’Educazione. L’intervista di Sara Milanesi a Fino Alle Otto.

Da oggi possono riaprire i centri estivi, ma quando partiranno veramente?

Alcuni partiranno già oggi: sono i centri estivi che abbiamo già autorizzato per le scuole primarie e per i ragazzi delle scuole medie. Appena uscito il DPCM del 17 maggio e poi l’ordinanza regionale del 29 maggio, il Comune di Milano dal 5 maggio ha raccolto tutti i progetti. Ne abbiamo raccolti 179, ne abbiamo già autorizzati 96 e ne abbiamo altri 42 da autorizzare entro oggi e ce ne sarà un’altra serie che partirà nei prossimi giorni, ma appunto oggi ne riaprono 96. Sono parrocchie, oratori, centri sportivi o ludico ricreativi, nelle cascine… ci sono anche progetti per i bambini 3-6 anni; parliamo di tutti progetti privati, i centri estivi delle scuole primarie del Comune sono 41 e partiranno il 29 giugno. Progressivamente stanno partendo tutti, da qualche giorno sono permessi anche i centri per la fascia 0-3 anni; i gestori interessati possono caricare le loro richiesta sulla piattaforma del Comune per ottenere l’autorizzazione. Siamo contenti di aver potuto rilasciare così tante autorizzazioni, vuol dire che il meccanismo funziona.

Come funzioneranno?

Parliamo di gruppi piccoli, fino ai 6 anni di massimo 5 bambini, fino agli 11 anni di massimo 7, poi massimo 10 per le scuole medie. Questi gruppetti dovranno essere mantenuti in modo costante, avranno degli educatori che li seguono in modo specifico. Non potranno esserci attività di intergruppo o alternanze di presenze anche da parte di adulti. Noi le chiamiamo bolle e dovranno mantenersi costanti durante tutta la durata del centro estivo. Poi ci sarà un’attenzione particolare all’igiene, quindi misurazione della febbre all’ingresso, autocertificazioni, veri e propri patti di corresponsabilità tra genitori ed educatori, ma anche costante attenzione al lavaggio delle mani, degli spazi, degli ambienti, dei giochi e delle attrezzature sportive, e di tutti quegli oggetti che vengono utilizzati tutti i giorni. Poi c’è il tema del distanziamento sociale, sia all’interno dei gruppi che tra gruppi; per i più grandi anche la mascherina.

Sicuramente ci sono molte spese in più da sostenere rispetto agli anni scorsi; il Comune ha anche stanziato dei fondi appositi; ci saranno maggiorazioni sui costi per le famiglie?

È possibile che qualche gestore applichi qualche maggiorazione, ricordiamo però anche ai gestori che ci sarà la possibilità di utilizzare degli operatori volontari, e su questo faccio un appello alla cittadinanza: così come successo con l’iniziativa Milanoaiuta durante il lockdown, invito a tutti ad offrirsi volontari per aiutare i più piccoli a giocare; raccogliamo le disponibilità a per.volontariato@comune.milano.it.

Possono essere considerate queste settimane delle prove generali in vista della riapertura delle scuole a settembre? Penso in particolare alle scuole materne e alla fascia 0-3 anni.

Sinceramente aspettiamo le linee guide del governo, perché finora non abbiamo niente di specifico, né protocolli condivisi né linee guida dettagliate. Abbiamo dei pronunciamenti del comitato tecnico-scientifico, ma ancora generici. Potrebbe essere una prova generale per quel che riguarda la responsabilità di tutti, l’attenzione alla sicurezza e all’igiene e alla tracciabilità e alla precisione dell’organizzazione; voglio sperare che non sia una prova generale per quel che riguarda i rapporti numerici, che oggi sono veramente molto bassi, e sinceramente faccio fatica ad immaginare di applicarli per tutto l’anno nelle nostre scuole. Sono rapporti penalizzanti, comprensibili rispetto alla prudenza del primo avvio, ma sinceramente troppo limitanti.

Le chiedo un’ultima battuta sulla tutela di lavoratori ed educatori coinvolti nei centri estivi.