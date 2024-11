Radio Popolare sostiene lo sciopero generale

Il Comitato di redazione di Radio Popolare sostiene le ragioni dello sciopero generale di Cgil, Uil e delle altre sigle sindacali di base, indetto oggi contro la legge di bilancio. Una manovra economica che non affronta i problemi del Paese, come il lavoro povero e i bassi salari, e che non prevede investimenti in settori cruciali per la collettività, dalla sanità all’istruzione, dai servizi pubblici ai trasporti. Problemi di cui Radio Popolare parla ogni giorno e per i quali si riconosce nella protesta. Il Cdr si unisce, inoltre, alla denuncia degli attacchi alle forze sindacali da parte di esponenti del governo e della maggioranza. Attacchi che puntano a delegittimare il ruolo dei sindacati e a indebolire l’esercizio del diritto di sciopero. Per queste ragioni l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di Radio Popolare sostiene lo sciopero e darà massima copertura alla giornata di mobilitazioni.