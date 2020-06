“Quello che serve”, su RaiPlay il documentario sul servizio sanitario nazionale

“Quello che serve“, il documentario di Chiara D’Ambros e Massimo Cirri con le musiche di Stefano Bollani, è disponibile gratuitamente su RaiPlay si tratta di un viaggio nel Sistema sanitario nazionale che si interroga su questa straordinaria macchina che fornisce cure, assistenza, accertamenti, medicine a tutti e senza chiedere denaro. Da dove arriva questa visione del mondo? La salute è un diritto?

Ne abbiamo parlato con Massimo Cirri a Cult. L’intervista di Barbara Sorrentini.

Come è nato il progetto e come si è trasformato in corso d’opera?

Il progetto è nato qualche anno fa quando, qualche anno più indietro, mi sono ammalato di una di quelle malattie che ti fanno interrogare sulla vita e la morte. Poi ho fatto l’errore di raccontare a Chiara D’Ambros, una bravissima videomaker che lavora per report, un’amica e una donna spietata, questa cosa che mi era sembrata stranissima: ti curano, anche con delle cure molto costose, e io non avevo pagato una lira. Perché? Perché c’è questa macchina straordinaria che è il sistema sanitario nazionale. Mi era sembrano un bellissimo meccanismo e io avrei voluto lasciar perdere lì, perchè non mi piaceva ripensare a quando ero malato, ma Chiara D’Ambros mi hai convinto a raccontarla e siamo andati un po’ in giro per l’Italia per cercare di capire quali sono le radici profonde e che sistema di valori c’è dietro una macchina così. Abbiamo raccontato come funziona questa macchina, come è nata e si è sviluppata. Abbiamo iniziato a raccontare un po’ di materiale su questo dicendo “che cosa importante è il servizio sanitario nazionale e la sua forza è il capitale umano”, chi ci lavora dentro con stipendi abbastanza bassi. Poi è successo che è arrivata la pandemia, eravamo tutti sui balconi a parlare dei sacrifici e delle morti degli operatori sanitari e con Chiara D’Ambros abbiamo cambiato e rimontato un po’ il progetto, tenendo alcune cose e raccontando questi valori profondi che adesso sono sotto gli occhi di tutti.

Tu ti metti abbastanza a nudo e ripercorri la tua storia anche andando a parlare con le dottoresse che hai incontrato. Cosa ti ha lasciato questo tipo di esperienza?

Sì, sono andato a salutare e portare la mia gratitudine alle oncologhe che mi avevano curato. Mi sono rimesso in gioco. L’idea era di prendere una cosa personale e cercare di farne qualcosa di collettivo. Adesso siamo tutti sui balconi ad applaudire i medici e gli infermieri, l’oncologa che mi ha curato – l’ho chiamata pochi giorni fa per dirle dell’uscita del documentario – mi ha detto di aver dei problemi a trovare una babysitter perché sia lei che suo marito, anche lui medico, dovevano tornare a lavorare. Diceva che nessun vuole andare perché è più facile infettarsi. A passare da eroe a untore ci metti davvero un attimo.

Ti sei fatto un’idea di cosa succederà al Servizio Sanitario Nazionale?