Primarie Pd, istruzioni per chi vuole votare

QUANDO SI VOTA

Domenica dalle 8.00 alle 20.00

CHI PUO’ VOTARE

– cittadini italiani

– cittadini UE residenti in Italia

– cittadini extra UE con permesso di soggiorno

Si può votare per le primarie se si sono compiuti almeno 16 anni.

COSA SERVE PER VOTARE

Per i cittadini italiani: documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Per i cittadini Ue residenti in Italia il certificato elettorale ovviamente non serve, basta un documento che confermi la loro residenza in Italia.

Per i cittadini extra Ue con permesso di soggiorno il certificato elettorale ovviamente non serve, ma serve il permesso di soggiorno.

A ogni elettore-elettrice è richiesto un contributo di 2 euro per coprire le spese organizzative.

I SEGGI

Si vota nei gazebo e nei circoli del Pd. Ogni sede di voto ha la competenza delle sezioni elettorali limitrofe.

Per trovare il proprio bisogna consultare il sito: trovaseggio.primariepd2023.it

FUORI SEDE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O ALTRO

Chi domenica non si trova nel Comune di residenza può farlo nel Comune in cui si trova. Per farlo bisogna registrarsi sul sito del Pd entro venerdì 24 febbraio alle ore 12.00 indicando il Comune di residenza, il numero della sezione elettorale di appartenenza (si trova sulla tessera elettorale ma si può recuperare anche on line) e il Comune in cui si intende votare. Si indica nel modulo un indirizzo mail a cui si riceve un PIN che conferma la correttezza dei dati. Al termine della procedura si riceve un’altra mail con il codice per votare. Quando si va al gazebo nel comune in cui ci si trova si deve mostrare la seconda mail, quella con il codice.

Il sistema è pensato per chi si trova fuori comune di residenza per motivi di lavoro o studio, ma non viene richiesta alcuna motivazione e quindi può essere usato anche da chi si trova fuori dalla sua città per il weekend, per turismo etc.

VOTO ON LINE

I cittadini italiani all’estero possono votare on line, attraverso Spid, ma solo se si sono già registrati entro le 14.00 di sabato 18 febbraio (oppure, se ci sono, possono votare per le primarie in eventuali gazebo che verranno organizzati all’estero).

Sempre se si sono già registrati, possono votare on line quanti non possono recarsi ai gazebo per motivi di salute (malati, disabili, ricoverati, grandi anziani etc) o quanti vivono in località lontane dai seggi (es. piccole isole in cui non sono stati organizzati gazebo).