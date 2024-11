Operaio in subappalto muore nel cantiere della Teb di Bergamo

PlayStop Microfono aperto di venerdì 01/11/2024 Vita, politica, storie, dibattito, confronto, scontro. La formula: un tema, un conduttore, degli ospiti e voi. Dalla notizia del momento alla vita di tutti i giorni: si parla di tutto e c’è spazio per tutti. Basta telefonare e argomentare. Il Microfono Aperto è nato insieme a Radio Popolare e ne resta un cardine. Negli anni ha cambiato conduttori, forma, orari, durata, non la sostanza: la voce alle ascoltatrici e agli ascoltatori, la loro opinione, il loro punto di vista sulle cose.

PlayStop Apertura Musicale di venerdì 01/11/2024 Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

PlayStop Di palo in frasca di venerdì 01/11/2024 1. Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2. John Mayall, Back from Korea 3. Ten Years After, Speed Kills 4. Giorgio Gaber, Le strade di notte 5. Giovanni Sollima, Aquilarco #3 6. The Human League, Don’t You Want Me 7. Supertramp, Hide In Your Hell 8. The Police, Every Breath You Take 9. Stewart Copeland, Libertè 10. Andy Summers, Big Thing 11. Mari Boine Persen, Gula Gula 12. Jan Garbarek, Gula Gula

PlayStop Labirinti Musicali di giovedì 31/10/2024 "Labirinti Musicali" ideato dalla redazione musicale classica di Radio Popolare, in ogni episodio esplora storie, aneddoti e curiosità legate alla musica attraverso racconti che intrecciano parole e ascolti. Non è una lezione, ma una confidenza che guida l’ascoltatore attraverso percorsi musicali inaspettati, simili a un labirinto. Il programma offre angolazioni nuove su dischi, libri e personaggi, cercando di sorprendere e coinvolgere, proprio come un labirinto acustico da esplorare.

PlayStop News della notte di giovedì 31/10/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Live Pop di giovedì 31/10/2024 Ogni giovedì alle 21, l’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospita concerti, presentazioni di libri, reading e serate speciali aperte al pubblico.

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 31/10/2024 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di giovedì 31/10/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Alluvione in Spagna: crescono i dubbi sul sistema di allerta Più passano le ore e più il disastro dell’alluvione nel sud della Spagna assume proporzioni drammatiche. Il numero dei morti oggi è arrivato a 158. A mano a mano che i soccorritori riescono a raggiungere auto sommerse dal fango, garage inondati, seminterrati allagati, il numero cresce. E non si sa esattamente quanti siano i dispersi. Potrebbero essere centinaia. Oggi a Valencia, la cui provincia resta la più colpita anche se l’emergenza si allarga ad altre zone, è arrivato il premier Sanchez: ha promesso aiuti e un massiccio dispiegamento di forze. Di certo, i danni sono enormi. Intanto crescono i dubbi sul sistema di allerta gestito dal governatore della provincia di Valencia, accusato da più parti di non aver messo a punto un sistema efficace per avvertire la popolazione. Il racconto della giornata dal nostro corrispondente Giulio Maria Piantadosi.

PlayStop Esteri di giovedì 31/10/2024 1) “E’ come l’apocalisse, la gente è nel panico”. In Esteri la testimonianza da Valencia dopo la terribile alluvione che ha provocato quasi 160 morti. Intanto crescono le polemiche per l’allarme dato troppo tardi. (Elena Brizzi) 2) Medio oriente. Gli inviati di Joe Biden fanno l’ultimo tentativo per far ripartire i colloqui per una tregua a Gaza e in Libano prima delle elezioni americane, ma dal campo la pace sembra lontanissima. (Ugo Tramballi, Danilo De Biasio, Avi Mograbi - regista israeliano) 3) Stati Uniti, a pochi giorni dalle presidenziali, l'incertezza profonda degli americani si misura sui siti di scommesse online. (Roberto Festa) 4) Più di duemila denunce, oltre 150 vittime e centinaia di abusatori. In Irlanda continua l’inchiesta sugli abusi sessuali commessi nelle scuole cattoliche negli anni 70. (Federico Tulli - Left) 5) La cop16 sulla biodiversità si avvia alla chiusura, ma pochi soldi sono sul tavolo e i progressi sperati non sono all’orizzonte. (Valentina Marconi - Zoological society of London)

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 31/10/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.