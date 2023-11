Olio di ricino per Landini: “messo a cuccia”

PlayStop Playground di giovedì 16/11/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Radio Popolare Minilive - Natalie Merchant La raccolta delle esibizioni dal vivo degli ospiti di Jack, il magazine musicale di Radio Popolare, andate in onda dallo studio 7 di via Ollearo. Nell’episodio di giovedì 16 novembre 2023 Natalie Merchant.

PlayStop Sapore Indie di giovedì 16/11/2023 Sapore Indie è la trasmissione per connettersi al presente e scoprire le novità più rilevanti della musica alternative internazionale. Tutti i giovedì alle 15.30, con Dario Grande, un'ora di esplorazione tra le ultime uscite di artisti grandi e piccoli, storie di musica e vite underground. Per uscire dalla bolla dei soliti ascolti e sfuggire l’algoritmo, per orientarsi nel presente e scoprire il suono più rigenerante di oggi. ig: https://www.instagram.com/dar.grande/

PlayStop Jack di giovedì 16/11/2023 Ospite della puntata Natalie Merchant per un intervista a cura di Niccolò Vecchia e Matteo Villaci e un mini live

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 16/11/2023 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 14.30. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Voci d'oro dopo la memorabile esibizione dei Machu Picchu, i nostri Alessandro e Disma riportano dal Perù del prezioso oro che cercheranno di far fruttare grazie ai consigli di Dindini della Cedola, prima di spendere tutto al nuovo Merlata Bloom Milano

PlayStop Cult di giovedì 16/11/2023 Oggi a Cult: Alba Rohrwacher sul suo film "La chimera"; Carla Peirolero presenta un libro sul "Suq" di Genova a Bookcity Milano 2023; Giuseppina Manin introduce appuntamento di "Poetry and the City" a Bookcity Milano 2023; la rubrica di lirica di Giovanni Chiodi...

PlayStop Pubblica di giovedì 16/11/2023 Alla fine hanno vinto i banchieri? Le banche centrali hanno piegato l’inflazione con le loro politiche? Ha avuto ragione la Federal Reserve americana, seguita dalla Banca centrale europea, ad aumentare i tassi di interesse per abbassare l’inflazione? A guardare i numeri sembrerebbe - ripeto, sembrerebbe - di sì. Nell’ultimo anno dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, ai paesi della zona euro, ovunque l’inflazione è calata. Nello stesso periodo le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse. Il taglio dell’inflazione è stato merito delle politiche di austerità monetaria della Fed o della Bce o della BoE? No. E, soprattutto, la politica monetaria non è il modo meno costoso per frenare la corsa dei prezzi. E’ la tesi principale di “Oltre le banche centrali” (Luiss, 2023), l’ultimo libro dell’economista Francesco Saraceno, docente a Sciences Po a Parigi e alla Luiss di Roma, ospite oggi a Pubblica. «La politica monetaria è stata l’unico attore in scena da almeno il 2010. E’ ora di ripensare – sostiene il professor Saraceno – il policy mix, l’attribuzione ai diversi attori della politica economica di strumenti e obiettivi».

PlayStop Tutto scorre di giovedì 16/11/2023 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare.

PlayStop Prisma di giovedì 16/11/2023 Guerra in medio oriente, analisi e commenti con Ugo Tramballi editorialista del Sole 24 ore da Gerusalemme. Come è andato vertice Usa - Cina? Lo abbiamo chiesto all'americanista Mario del Pero e alla direttrice di China files Alessandra Colarizi. Con Alfredo Somoza approfondiamo la questione della lotta al traffico di fentanyl, su cui Biden e Xi Jinping hanno stretto un accordo. Infine intervista all'ambrogino d'oro Carlo Arnoldi ex presidente dell'Associazione 12 dicembre 1969. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti