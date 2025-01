PlayStop Poveri ma belli di martedì 21/01/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Rider derubato durante una consegna. Le piattaforme ignorano il problema in aumento Picchiato e derubato durante una consegna. Un rider di 57 anni, originario del Pakistan, è stato aggredito con calci, pugni e derubato del cellulare in via Preneste, zona San Siro a Milano. Il rider aspettava il cliente per completare una consegna di cibo a domicilio. Gli aggressori, un uomo e una donna seconda la ricostruzione della polizia, si sono allontanati. È il secondo caso in pochi giorni di aggressioni subite a Milano da rider. Un lavoro che presenta dei fattori di rischio su cui le piattaforme digitali non sono interessate a intervenire. L'intervista ad Andrea Bacchin, della Nidil Cgil di Milano.

Doppio Click di martedì 21/01/2025

Vieni con me di martedì 21/01/2025

Playground di martedì 21/01/2025

PlayStop M¥SS KETA torna a Radio Pop Oggi a Jack, Matteo Villaci e Piergiorgio Pardo hanno intervistato l'iconica Myss Keta. La cantante ha presentato “.”, il suo terzo album, uscito il 17 gennaio. La Myss ha spiegato come questo disco rappresenti proprio un Punto di svolta nella sua cariera e nella sua vita. Un album intenso, essenziale e diretto, che affronta temi attuali con ironia e profondità.

PlayStop "Amadeus" di Peter Shaffer Peter Shaffer inventa un ‘capriccio’ allucinato e sontuoso, un apologo che parla dell’invidia, ma anche dell’ammirazione mista a sgomento che ci prende al cospetto di un genio che supera i confini laboriosi e prevedibili del talento. "Amadeus" di Peter Shaffer. Uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Opera che sarà in scena, al teatro Elfo Puccini, da oggi, 21 gennaio, al 2 marzo. Oggi a Cult, Ira Rubini ha intervistato proprio Ferndinando Bruni e Francesco Frongia.

PlayStop Jack di martedì 21/01/2025 Dopo aver parlato delle date estive italiane dei Duran Duran e dello sciopero social di Mihael Stipe, ci colleghiamo con Dario Falcini, direttore di Rockit, per parlare della nuova edizione di CBCR e ospitiamo in studio Myss Keta per parlare del suo ultimo disco . .

Musica leggerissima di martedì 21/01/2025 a cura di Davide Facchini.

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 21/01/2025 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali che ha ospitato Massimo Labra, direttore scientifico di @NBFC - National Biodiversity Future Center per parlarci delle attività del centro che raccoglie più di 2000 ricercatori di 50 atenei e enti italiani diversi. A cura di Cecilia Di Lieto.

Cult di martedì 21/01/2025 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare.