“Migrating Objects” debutta nella Collezione Peggy Guggenheim

Palazzo Venier dei Leoni a Venezia ospita fino al 14 giugno la mostra “Migrating Objects“, con opere provenienti dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe della collezione Peggy Guggenheim. È una mostra che mette in luce un aspetto meno conosciuto, ma importante e significativo, del collezionismo di Peggy Guggenheim, da sempre celebrata per le collezioni d’arte moderna europea e americana.

Peggy Guggenheim, però, nel corso degli anni ’50 e 60′ iniziò a guardare oltre i confini dell’Europa e degli Stati Uniti. Si interessò all’arte africana, a quella dell’Oceania e le culture indigene delle Americhe. “Migrating Objects” presenta al pubblico 35 opere che sono il frutto di un esteso periodo di ricerche e confronti da parte di un team di studiosi di cui fa parte anche Vivien Greene della Fondazione Guggenheim di New York, intervistata da Tiziana Ricci per Cult.

È la prima volta che questi 35 oggetti vengono presentati nel loro insieme alla Collezione Peggy Guggenheim. Per molto tempo sono rimasti nel deposito senza venir studiati in modo particolare. L’idea visionaria della mostra è stata della direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, Karole P.B. Vail, che ha trovato il momento più adatto e importante per scoprire i gusti di Peggy Guggenheim che conosciamo bene per altre cose. Per il pubblico di oggi è una scoperta, non era molto noto che Peggy Guggenheim avesse questi gusti e avesse collezionato quegli oggetti.