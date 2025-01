Meloni torna all’attacco dei magistrati e alza i toni dello scontro

PlayStop News della notte di giovedì 30/01/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 30/01/2025 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop Cosa cambia dopo l'entrata in vigore le leggi israeliane contro l’UNRWA? Oggi c’è stato il terzo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. Il gruppo palestinese ha rilasciato 8 ostaggi: tre israeliani e 4 thailandesi, mentre Israele ha liberato 110 prigionieri palestinesi. Il rilascio di questi ultimi è stato ritardato da Israele per via delle modalità con cui gli ultimi ostaggi sono stati rilasciati oggi: una situazione molto caotica, diversa dalle precedenti, in cui gli ostaggi sono stati completamente circondati dalla folla della striscia. Intanto Israele continua a intensificare gli attacchi in Cisgiordania. Oggi un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno 10 palestinesi nella città di Tammun. E in Cisgiordania oggi sono stati anche arrestati Luisa Morgantini, 84 anni, ex vicepresidente dell'Europarlamento e nota attivista italiana e un giornalista del Sole 24ore, Roberto Bongiorni, che era con lei. Sono stati fermati dalla polizia israeliana a Tuba, a sud di Hebron, perché sarebbero entrati in una "zona militare". I due sono stati rilasciati poche ore dopo, mentre non si sa nulla dei due palestinesi che erano con loro. Da oggi entra anche in vigore il divieto imposto da Israele all'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) di accedere a Gerusalemme Est, Gaza e Cisgiordania occupate. Cosa comporta questo bando? Abbiamo sentito Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.

PlayStop Esteri di giovedì 30/01/2025 1) L’ultimo giorno dell’Unrwa. L’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi costretta a lasciare i suoi uffici di Gerusalemme. A rischio tutto il sistema di aiuti verso Gaza e la Cisgiordania. (Paolo Pezzati - Oxfam Italia) 2) Germania, cade il tabù dell’accordo con l’estrema destra. Angela Merkel rompe il silenzio e critica la decisione della CDU di aprire ai voti dell’Afd. Anche la società civile si mobilita. (Alessandro Ricci) 3) Stati Uniti, prove di opposizione. Mentre Trump prosegue a colpi di decreti, i democratici provano a trovare il modo per opporsi. (Roberto Festa) 4) Il ritorno di Guantanamo. La Casa Bianca vuole creare un centro per migranti nello stesso luogo dove per oltre vent’anni ha detenuto e torturato persone accusate di terrorismo. Con un costo umano ed economico altissimo. (Riccardo Noury - Amnesty International) 5) Argentina. Milei annuncia che toglierà il femminicidio dal codice penale. Femministe e società civile si attivano per rispondere al perenne attacco del presidente ai diritti. (Alberta Bottini - Universidad Nacional di Quilmes) 6) World Music. Da Città del Messico, “Super Disco Pirata”. Quando la pirateria dà vita ad un circolo virtuoso. (Marcello Lorrai)

PlayStop Benjamin Booker presenta il nuovo album LOWER Oggi a Jack, Matteo Villaci ha intervistato il cantautore statunitense Benjamin Booker in occasione dell'uscita di LOWER, il suo terzo album in studio uscito a otto anni di distanza dal suo secondo lavoro, Witness.

