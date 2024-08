Meloni e FdI si schierano con Musk e Trump contro l’Europa e il Digital Services Act

PlayStop Apertura Musicale di mercoledì 14/08/2024 Svegliarsi con la musica libera di Radio Popolare

PlayStop Music revolution del 13/08/2024 La musica è rivoluzione. A volte perché è stata usata per manifestare un’idea, altre volte perché ha letteralmente scardinato lo stile di un’epoca per inventarne uno nuovo. Ma anche perché è una forma di resistenza alle tante brutture della vita quotidiana. E’ un guscio, una coperta, un mantello che possiamo indossare per trasformare la realtà in un attimo di straordinaria bellezza. Massimo Bonelli ha lavorato per oltre 30 anni in discografia. Prima in EMI e poi in Sony Music, della quale è stato Direttore Generale, prima di abbandonare il “business” e tornare ad ascoltare la musica che gli piaceva. A cura di Massimo Bonelli Regia - casalinga - di Ivana Masiero

PlayStop News della notte di martedì 13/08/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Conduzione musicale di martedì 13/08/2024 delle 20:29 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Popsera di martedì 13/08/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di martedì 13/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Traditi dalla fretta di martedì 13/08/2024 Traditi dalla fretta nasce alla fine degli anni '80 come una trasmissione per contenere, nel clima rilassato della domenica, alcuni dei pezzi andati in onda nel corso della settimana. All'ingresso della radio c'era una scatola nella quale gli altri redattori lasciavano le cassette che ritenevano buone da far riascoltare, i direttori talvolta i messaggi con le priorità, regolarmente gli ordini venivano ignorati. Generalmente la trasmissione non aveva una scaletta preparata, ma veniva costruita al momento rovistando tra le cose a disposizione. Ed è con questo spirito che 40 anni dopo “Traditi dalla fretta“ fa il suo ritorno per far riascoltare, nel clima rilassato di agosto, alcuni dei pezzi andati in onda durante il palinsesto 2023-2024. Come allora non ci sarà un riassunto sistematico e neppure una replica delle eccellenze, ma semplicemente l'alternarsi di differenti passi che ripercorressero il passato prossimo della vita della radio. Condotto in diretta da Chawki Senouci.