Maurizio, Elio e Frank Zappa

Tra le tante passioni musicali di Maurizio Principato ne spiccavano due: quella per Frank Zappa, con cui condivideva il segno zodiacale, il Sagittario (30 novembre Mau; il 21 dicembre, un bel cuspide, per l’artista americano), e quella per la musica di Elio e le storie Tese. E tutto sommato, la cosa è comprensibile: Stefano Belisari e Faso, rispettivamente voce e basso del gruppo meneghino, non hanno mai nascosto di ammirare la musica onnivora e schizofrenica di Zappa. E, grattando sotto la superficie demenziale delle loro opere, molti sono i tributi, o le citazioni.

Grazie al lavoro del “provvidenziale archivista” Marok, siamo entrati in possesso di due frammenti di trasmissioni che Maurizio, nei primi anni 2000, gli inviò. Erano gli anni in cui, con internet ancora agli albori, gli scambi di materiali tra i fan avvenivano in modo analogico, ovvero con le audiocassette copiate ed inviate per posta.

Il primo è la registrazione di un’intervista fatta ad Elio per una trasmissione curata da Principato in occasione del sessantesimo anniversario della nascita di Frank Zappa (ovvero il 21 dicembre 2000). In una ventina di minuti circa, Elio rivela tutto il suo amore per quasi tutto quello che ha fatto Zappa – assoli esclusi.

Il secondo frammento è la registrazione della trasmissione notturna che ha preceduto il Panino Day, evento live dedicato a Feiez, polistrumentista di Elio e le Storie Tese scomparso nel dicembre 1998. In questo caso (la data è quella del 22 settembre 2001) ospiti di Maurizio Principato in studio sono stati Elio, la cantante Francesca Touré e Ike Willis, uno dei più iconici collaboratori di Zappa: tutti protagonisti dell’evento per Feiez del giorno dopo.