Malawi, resilienza e sostenibilità nell’era dei cambiamenti climatici

Daria Deflorian presenta 'La vegetariana', tratto dall'omonimo romanzo della Nobel Han Kang «Un testo sensuale, provocatorio e violento, ricco di immagini potenti, colori sorprendenti e domande inquietanti»: così Daria Deflorian, ideatrice del progetto La vegetariana, descrive l’omonimo romanzo della scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024, pubblicato in Italia nel 2016. L’interprete e regista, insieme alla sceneggiatrice Francesca Marciano e al gruppo di attori in scena, realizza un adattamento teatrale che mira a ricreare sul palcoscenico quell’”esperienza straordinaria” che è la lettura del romanzo. Protagonista è Yeong-hye, una casalinga diligente, una giovane non del tutto infelice, ma senza nessuna grande passione. Suo marito è un impiegato mediocre, non molto ambizioso. I due conducono una vita ordinaria, finché un giorno Yeong-hye butta via tutta la carne dal congelatore e annuncia che d’ora in poi diventerà vegetariana. L’unica spiegazione che dà al marito è: «Ho fatto un sogno». Una storia in tre atti, la perturbante dissezione di un’inattesa crisi familiare. Daria Deflorian è stata ospite di Cult