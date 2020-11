Lockdown per gli over 70? Il parere della sociologa Chiara Saraceno

Sta circolando in queste ore, supportata da Regioni come la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, l’ipotesi di limitare la circolazione degli over 70 in un lockdown selettivo che potrebbe aiutare a salvaguardare la vita delle persone più a rischio in questa pandemia di COVID-19.

Ne abbiamo parlato con la sociologa Chiara Saraceno, favorevole a questa ipotesi di pseudo-lockdown per gli over 70, ma a fronte di una rete di supporto per le persone che già in condizioni normali sono isolate.

L’intervista di Roberto Maggioni a Prisma.

Premetto che io sarei una delle persone interessate, quindi parlo con cognizione di causa perché sono una grande anziana. Io trovo che siamo in una situazione in cui dobbiamo decidere a chi limitare la mobilità, è meglio che la limitino alle persone come me rispetto ai ragazzi e ai giovani per i quali già adesso è fortemente limitata, penso ad esempio agli studenti delle scuole superiori, ma si parla ora anche degli studenti delle medie. Bisogna però vedere il come, non come in questa primavera, quando non potevamo neanche uscire di casa in teoria. Gli anziani devono muovere le gambe, andare in giro e prendere aria. Purtroppo in questa primavera è stato detto ai ragazzi che veniva chiusa la scuola per proteggere noi, oggi invece dovremmo dire che noi ci autolimitiamo, se necessario, per garantire a loro di non perdere troppo.

Sarebbe un’operazione piuttosto delicata perché le ricadute psicologiche, ma anche materiali, sono e sarebbero importanti.