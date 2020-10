Lockdown a Milano? Fondazione Ambrosianeum: “10-15 giorni per decidere sono troppi”

Marco Garzonio, presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum, critica ai microfoni di Radio Popolare l’intenzione del sindaco di Milano Beppe Sala e del Presidente della Lombardia Attilio Fontana di prendersi del tempo, dai 10 ai 15 giorni, per valutare il lockdown a Milano, l’attuale epicentro dell’epidemia di COVID-19 in Italia.

L’intervista di Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni a Prisma.

Quali sono le questioni sul tavolo del sindaco Sala e del Presidente Fontana?

Le cose sono due. Il Presidente e il Sindaco stanno facendo i conti con quello che non hanno fatto quest’estate. Il problema è che oggi ci troviamo a gestire una situazione che non è stata assolutamente affrontata. Al di là dei dati statistici ci sono dei dati emotivi collettivi che rendono in questo momento Milano e la Lombardia, e in parte anche il Paese, piuttosto ingovernabili dal punto di vista dei provvedimenti da prendere. La gente è letteralmente sconcertata e quindi anche questa polemica tra Sala e Fontana da una parte e il governo dall’altra non fa assolutamente bene e di fatto rende quello che succede a Milano in questo momento quanto di più disperante per un sacco di persone. Noi stiamo vivendo su due livelli: da una parte andiamo avanti lavorando e cercando di sopravvivere e dall’altra parte non sappiamo bene a cosa riferirci. Accendi la televisione ed è una gara dei narcisismi dei vari esperti o sedicenti tali. Si cambia possibilmente canale, ci si guarda in giro e c’è uno smarrimento collettivo. In questo momento è necessario dire alcune parole alla città, parole in cui la gente si ritrovi e che non siano parole banali come “andrà tutto bene” o “Milano non si ferma”. La mia impressione è che ci stiamo spappolando. Il virus sta facendo i suoi effetti sul contagio e sul fisico delle persone che sono colpite, ma sta avendo effetti devastanti anche sulla nostra psiche collettiva.