Live Pop: giovedì 29 giugno, l’Iran negli occhi di Forugh Farrokhzād

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 26/06/2023 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 16.30. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 26/06/2023 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di lunedì 26/06/2023 Oggi a Cult: Boris Nikitin, regista e drammaturgo, alla Biennale Teatro 2023 con "Versuch über das Sterben" e "Hamlet"; Paolo Poce sul libro fotografico "Romanes"; Sara Milanese intervista Elenira Mendes (figlia di Chico Mendes) e Luca Branda di "Calabria tra le righe" a Milano per un incontro sull'Amazzonia; Paki Ferrara sarà protagonista di una rubrica estiva dal titolo "L'estate di Paki"...

PlayStop Pubblica di lunedì 26/06/2023 Russia, 2023. Scopriremo forse in futuro il vero significato di quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi tra Rostov e Mosca, quello sfilare di carri dei mercenari della Wagner sull’autostrada che collega il sud russo alla capitale. La maggior parte dei commenti apparsi sui media occidentali, anche quando erano di esperti molto vicini agli affari del Cremlino, hanno puntato tutti il dito sulla perdita di credibilità di Putin. Konstatin Remchukov, direttore di un quotidiano di Mosca, citato dal New York Times online del 25 giugno, dice: “Putin ha definitivamente perso il suo status di garante della ricchezza e della sicurezza dell'élite”. Pubblica ha ospitato oggi Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Giusti si occupa per l’Ispi soprattutto di Russia, Caucaso e Asia Centrale. Qual è il significato dell’accordo tra il capo della brigata Wagner Prigozhin e il presidente bielorrusso Lukashenko, che ha agito in nome e per conto di Putin? E gli oligarchi russi, che hanno goduto dei proventi dell’economia di guerra e dell’assenza di concorrenza delle imprese occidentali (a causa delle sanzioni), si sentono ancora in mani sicure con Vladimir Putin al Cremlino? A Pubblica anche Nicoletta Pirozzi, analista internazionale, responsabile del programma “Unione europea, politica e istituzioni” dell’Istituto di Affari Internazionali. Quali sono le conseguenze sull’Europa delle tensioni di potere a Mosca? Pirozzi analizza, in conclusione della puntata, anche l’Europa sempre più a trazione sovranista, a partire dagli ultimi risultati delle elezioni in Grecia.

PlayStop LUCA SOFRI su rivista COLPO DI TEATRO LUCA SOFRI su rivista COLPO DI TEATRO - presentato da Ira Rubini

PlayStop Prisma di lunedì 26/06/2023 AMMUTINAMENTO O TENTATO GOLPE? COSA SAPPIAMO DEL TENTATIVO DI PRIGOZHIN E CHE RIPERCUSSIONI PUO' AVERE SUL REGIME RUSSO con Orietta Moscatelli analista di Limes e caporedattrice esteri dell'agenzia Askanews e Mara Morini docente di Politiche dell'Europa Orientale all'Università di Genova - A KYEV IL FESTIVAL DEL CINEMA LGBT raccontato da Paolo Hutter - PRIDE E FAMIGLIE ARCOBALENO SOTTO ATTACCO parla Mauro Tosca che col suo compagno ha avuto due gemelli all'estero tramite la gestazione per altri - IL COLOSSO MARITTIMO MSC PUNTA AL TRASPORTO DI TERRA con Andrea Di Stefano Prisma è condotto da Lorenza Ghidini. In redazione Massimo Alberti

PlayStop Rights now di lunedì 26/06/2023 1. Libertà d’informazione: l’Europa si sta “orbanizzando”. La denuncia di Ricardo Gutierrez, segretario del sindacato europeo dei giornalisti (EFJ) 2. Diritti umani in arretramento in tutto il mondo: lo scrive Antonio Marchesi, giurista e già presidente di Amnesty International. Lunedì 26/6 alle 17.30 alla Casa dei Diritti di via De Amicis 10 il direttore del Festival dei Diritti Umani e la neopresidente di Amnesty International presenteranno il suo ultimo libro: “Amnesty International in Italia”. 3. Libia: terra di tutti gli intrighi. Ne sa qualcosa Nancy Porsia, giornalista che per anni ha vissuto lì. A Rights Now Nancy Porsia legge una pagina del suo ultimo libro uscito per Bompiani. 4. Con questa puntata finisce la prima stagione di Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ma non finisce certo la nostra attenzione per i diritti umani.

PlayStop Reggae Radio Station di domenica 25/06/2023 A ritmo di Reggae Reggae Radio Station accompagna discretamente l’ascoltatore in un viaggio attraverso le svariate sonorità della Reggae Music e sicuramente contribuisce non poco alla diffusione della musica e della cultura reggae nel nostro paese. Ogni domenica dalle 23.45 fino alle 5.30 del lunedì mattina, conduce Vito War.

PlayStop Prospettive Musicali di domenica 25/06/2023 A cura di Gigi Longo. Musiche: Teo Ederle 4-5tetOlivia Jean, Milena Medu, Gold Mass, Stefano Panunzi, Rosario Giuliani & Mac Saxophone Quartet, Mike Cooper, Ingrid Laubrock, Homunculus Res, 72-Hour Post Fight, Mombao, TUN Torino Unlimited Noise.