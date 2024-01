Live Pop, giovedì 18 gennaio: Bruxelles, città meticcia

Concerto dei DEL SABLON, un progetto musicale nato nell’estate del 2017 al Conservatorio di Bruxelles, situato nell’omonimo quartiere storico Le Petit Sablon.

Tre studenti di musica classica che condividono la passione per la musica dei popoli. Una cantautrice messicana, un chitarrista e compositore italiano e un polistrumentista belga: tre amici che si uniscono per mettere in musica l’Europa multiculturale.

Provenienti da diversi background culturali e musicali, Ana Ferper, Luca Isolani e Jelle Van Dooren scrivono le loro canzoni dai ritmi delle cumbie e dai suoni messicani, con un occhio alla forma canzone di tradizione italiana e un’altro al minimalismo del Kleinkunst belga.

Alla serata presenzieranno Lanfranco Fanti, funzionario delle istituzioni europee, che ci parlerà “Dai minatori ai portaborse, l’emigrazione italiana in Belgio”. Antonio Serra, fumettista e critico, presenterà tre volumi figli di quella prolifica fucina fumettistica che è Bruxelles. Emanuele Longo, birraio del Birrificio Lariano, ci parlerà (e ci farà degustare) alcune mitiche birre belghe.

