Live Pop, giovedì 09 novembre: Musica, femminile singolare

Jack di venerdì 03/11/2023 Per raccontare tutto quello che di interessante accade oggi nella musica e in ciò che la circonda. Anticipazioni e playlist sui canali social di Matteo Villaci.

La febbre del sabato ... a casa in un'attesa smodata per l'imminente sabato di riposo, i nostri Alessandro e Disma decidono di informarsi sui metal detector per cercare di trovare tesori nascosti mentre raggiungono Chiara direttamente dal Lucca Comics & Games

Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro!