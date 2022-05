Legnano, un edificio della parrocchia diventa una casa per chi fugge dalla guerra in Ucraina

A Santa Teresa del Bambin Gesù, a Legnano, generosità e un posto per chi ha bisogno non sono mai mancati. Da anni, la mensa di quella che è stata chiamata la “Casa della carità” offre almeno cinquanta pasti ogni giorno a chi non ha niente da mangiare.

L’intero piano superiore dello stesso edificio da un paio di mesi è stato completamente riadattato per ospitare otto persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Persone come Maria, 28 anni, fuggita da Mykolaïv, una delle città più colpite in queste settimane.

Insieme a lei c’è anche chi, come Marina, era stata a Legnano due anni e mezzo per lavoro. Per l’Italia aveva già coltivato dei progetti, tant’è che aveva studiato l’italiano quando ancora viveva in Ucraina, vicino a Chernivtsi. Ora è stata costretta a tornare con suo figlio Bogdan e con sua mamma. La sua speranza è di costruire qui un futuro per sé e per la propria famiglia, a prescindere dalla guerra.

In parrocchia, quello che sta accadendo in Ucraina ha spinto padre Renato Rosso a confrontarsi un’altra volta con le devastazioni della guerra. Questa volta in modo mediato, ma per dodici anni quelle devastazioni le ha toccate e viste con i propri occhi, tra Palestina, Libano, Giordania ed Egitto.

Padre Renato racconta che a Santa Teresa aveva già trovato una comunità attiva: negli ambienti dell’oratorio da anni si tiene un doposcuola, la mensa per i bisognosi è una realtà consolidata. Fare qualcosa per aiutare i profughi dell’Ucraina ha richiesto tanto lavoro, ma in poco tempo, grazie ad altre realtà del terzo settore, si è costruita una rete capace di affrontare le esigenze principali. L’accoglienza è stata possibile con la collaborazione dell’associazione “Il Sole nel cuore”, che opera all’ospedale di Legnano, e soprattutto grazie alla solidarietà di fedeli e volontari. Fabrizio Talarico, educatore della parrocchia, spiega d’altro canto come gli aiuti economici promessi dallo Stato, finora, non si siano visti.

Luca Parena