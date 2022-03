Le lavoratrici di Radio Popolare partecipano allo sciopero transfemminista dell’8 marzo

Oggi 8 marzo le lavoratrici di Radio Popolare aderiscono allo sciopero transfemminista di Non una di meno.

Rifiutiamo la violenza di genere e la cultura patriarcale che esclude, discrimina, opprime le donne e le persone non eterosessuali.

Scioperiamo per la fine delle disuguaglianze e contro le politiche di sopraffazione che sottendono alle guerre.