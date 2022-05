Le donne invisibili dell’Afghanistan e il movimento #FreeHerFace

L’osservatore dell’Onu per i diritti umani in Afghanistan, Richard Bennett, dopo la sua visita nel paese ha parlato da Kabul della situazione dei diritti delle donne. “I talebani stanno rendendo le donne afghane invisibili”, ha detto, e poi ha aggiunto: “le politiche del governo mostrano chiaramente uno schema di segregazione di genere”. Da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan, le donne sono state pian piano allontanate sempre di più dalla vita sociale. Giorno dopo giorno, veniva aggiunto un tassello del puzzle del ritorno al passato: le ragazze non possono più andare a scuola, le donne non possono più lavorare in posizioni statali né viaggiare da sole. Questo mese, è arrivato anche l’ordine per tutte le donne di coprirsi il volto in pubblico e, da domenica, anche le giornaliste televisive e le presentatrici tv devono rispettare quest’obbligo. C’è una foto, che in questi giorni ha fatto il giro del mondo: una giornalista della TV afghana Tolo News, Khatera Ahmadi, è seduta nello studio televisivo poco prima di andare in onda con il telegiornale. Ha il volto coperto, e tiene la testa tra le mani. Il proprietario della TV, l’imprenditore Saad Mohseni, ha ripostato la foto su Twitter, spiegandone il retroscena: “Khatera in questa foto era esausta. E’ faticoso presentare il TG con la bocca e il naso coperti, è difficile respirare”.

I giornalisti maschi del canale TV, da domenica a giovedì, come segno di solidarietà sono andati in onda a loro volta con il volto coperto da una mascherina. Da quest’azione è nato un movimento che si chiama #FreeHerFace, liberate il suo volto. Oggi l’azione si conclude, ma con un comunicato pubblicato sul sito, i giornalisti maschi ribadiscono la loro preoccupazione per quello a cui sono costrette le colleghe.

Intanto, però, per le strade di Kabul, le donne coraggiosamente continuano a protestare.

Questa mattina un gruppetto è sceso in strada gridando “lavoro, pane ed educazione”. I talebani hanno disperso la manifestazione, hanno sequestrato i loro cellulari e cancellato le immagini della manifestazione. Come fanno ormai da più di nove mesi, ma questo le donne non le ha mai fermate. I talebani non sono cambiati, questo ormai è chiaro, ma forse, gli afghani, sì.