Lampadino e Caramella, su Rai Yo Yo il primo cartone animato inclusivo

“Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa” è il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini grazie all’uso di una voce narrante, sottotitoli, interpreti della lingua dei segni (LIS), una grafica ed uno stile di animazione studiati per le diverse disabilità sensoriali. Dopo un lavoro durato anni, Lampadino e Caramella debutterà su Rai Yo Yo a partire dal 29 marzo 2020.

Ne abbiamo parlato con Raffaele Bortone, regista e fondatore della casa di produzione Animamundi. L’intervista di Barbara Sorrentini a Cult.

L’idea è arrivata da una piccola casa editrice di Rieti, Puntidivista. Benedetta Bellucci e Simona Silveri hanno pensato, dal momento che realizzavano prodotti editoriali specifici per bambini con difficoltà di apprendimento e anche prodotti in braille, di capire se questi accorgimenti per i libri potevano essere trasportati nell’audiovisivo. Ci hanno contattato e ci hanno chiesto se fosse possibile immaginare un prodotto audiovisivo per i bambini con difficoltà sensoriali.

Questo ci ha stimolato e ci siamo resi conto che i cartoni di oggi non sono per tutti i bambini. Immaginate un bimbo sordo che non può godere di un cartone animato classico perché non ne capisce il contenuto, o un bambino cieco che può ascoltare i dialoghi ma non contestualizza dove le scene si svolgono. Ci siamo messi a tavolino per cercare di capire come affrontare la sfida e alla fine abbiamo tirato fuori una metodologia di lavoro e andiamo creato degli assist per fare in modo che il cartone animato fosse fruibile davvero da tutti i bambini, non soltanto dai cosiddetti normodotati.