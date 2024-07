La vittoria della Gauche e della Repubblica in Francia

PlayStop Conduzione musicale di lunedì 08/07/2024 delle 14:30 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Conduzione musicale di domenica 07/07/2024 delle 18:30 a cura di Niccolò Vecchia

PlayStop Matrilineare - Ep. 1 - Rosa, Carmen e Gerardina Matrilineare. 5 episodi sul cantautorato femminile, a cura di Piergiorgio Pardo. “Matrilineare” è il titolo di una suggestiva raccolta curata dai C.S.I. nel ’96, in cui un’Italia rurale persa nel tempo e un’altra contemporanea, di estrazione indie-rock, si fondevano lungo il filo rosso del matriarcato. Una provocazione che coinvolgeva anche i talenti, emergenti all’epoca, di Cristina Donà e Ginevra di Marco e si rivolgeva al genere maschile singolare per eccellenza del pop italiano: il cantautorato. Dati alla mano, il cantautorato in Italia continua a distinguersi in fatto di gender gap. Eppure il cammino della nostra canzone d’autore è disseminato di piccoli gioielli di pensiero femminile e divergente. Matrilineare, appunto. Conduce fino ad oggi e vale la pena raccontarlo. Ep.1 - Rosa, Carmen e Gerardina

PlayStop Cult di lunedì 08/07/2024 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

PlayStop Giorni migliori di lunedì 08/07/2024 Francesco Giorgini e Luisa Nannipieri raccontano le elezioni legislative francesi: la sconfitta dell'estrema destra, fermata dal Nuovo Fronte Popolare e dai macronisti, la festa a Place de la Republique e le incognite per la formazione del governo in un Parlamento in cui nessuna coalizione ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il politologo Carlo Galli dell'università di Bologna commenta il voto francese, delineando similitudini e differenze con l'Italia.

PlayStop Apertura Musicale di lunedì 08/07/2024 In conduzione Francesco Tragni. Abbiamo parlato dei 40 anni di "Self Control" di Raf, di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Milano sabato sera e di modi originali per conoscere nuova musica.

PlayStop Reggae Radio Station di domenica 07/07/2024 A ritmo di Reggae Reggae Radio Station accompagna discretamente l’ascoltatore in un viaggio attraverso le svariate sonorità della Reggae Music e sicuramente contribuisce non poco alla diffusione della musica e della cultura reggae nel nostro paese. Ogni domenica dalle 23.45 fino alle 5.30 del lunedì mattina, conduce Vito War.

PlayStop Prospettive Musicali di domenica 07/07/2024 In onda Gigi Longo. Musiche: muva of Earth, Etta James, Isaac Hayes, Dorothy Ashby, The Tony Benson Sextet, Victoria Hanna, Altin Gün, Sofiane Saidi & Mazalda, Varv, Morgan Guerin, Mono Mono.

PlayStop News della notte di domenica 07/07/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata