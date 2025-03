La minaccia dei dazi contro cui non servirà il riarmo

Il segretario al Commercio Howard Lutnick oggi ha confermato che i dazi a Canada e Messico potrebbero essere rinviati. “Restiamo comunque in guerra commerciale” ha risposto il premier canadese Trudeau. Ma solo ieri Lutnick, parlando con i media italiani, aveva confermato i dazi dal 2 aprile all’Europa, a meno di non accettare le inaccettabili condizioni poste dagli USA.

Da una parte dunque il disimpegno militare, dall’altra la guerra, pesante, sui Dazi. Uno strumento che gli Usa utilizzano palesemente per destabilizzare ulteriormente l’Europa. Se il vicepresidente Vance era venuto a Monaco per dire minaccioso che la sicurezza era affar nostro, Lutnick ha tenuto un discorso analogo in chiave economica. O togliete regole e tasse alle nostre imprese, soprattutto quelle tecnologiche, o ad aprile partono i dazi. Le industrie? Vengano da noi. Parole che delineano la strategia Usa, interna e verso l’Europa, su tre punti. Trump vuole che i paesi europei riducano ciò che regge politiche pubbliche e sociali, cioè le entrate fiscali. Con due conseguenze. Una finanziaria: costringere l’Europa a privatizzare ancora di più. I fondi Usa, gli stessi che si sono presi il canale di Panama senza sparare un colpo, da tempo rastrellano quote delle imprese di servizi nei paesi europei. L’altra, politica: Trump, ed anche Putin, sanno che lo scontento aiuterà i propri alleati politici in Europa. Il piano Von Der Leyen, che taglia welfare per accrescere le spese militari, su questo non aiuta, rischia semmai di assecondare. E qui entra in gioco l’aumento delle spese militari, che vuol dire per l’Europa comprare più armi dall’industria Usa che può così compensare il disimpegno di Trump, volto al taglio anche di questo capitolo di spesa per poter abbassare le tasse alle imprese che tornano e accrescono la produzione negli Usa creando lavoro. Perché la tesi dei dazi regga, a Trump ne servono più possibile. Alcuni colossi, come Apple o i semiconduttori taiwanesi Tsmc, lo hanno fatto. Ora tocca all’auto. Trump martedì ha parlato con i vertici di Ford, General Motors e Stellantis accettando di sospendere i dazi a Canada e Messico. Ma non all’Europa. Così, i colossi auto Europei, anche a fronte della scelta dell’UE di spostarsi sul militare, si preparano a incrementare la presenza negli USA. Lo sta facendo Stellantis, così come Bmw e Wolkswagen. Una logica estorsiva contro cui l’Europa, da anni senza politica industriale, non sembra avere strumenti e visione.