La mancata trasparenza della commissione von der Leyen sui vaccini Covid

PlayStop Popsera di giovedì 18/07/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma in ferie di giovedì 18/07/2024 Quando si torna negli anni ‘80, durante l’infanzia mentre sul divano si guardava Bim Bum Bam, con le sigle dei cartoni animati. Senza Cristina D’Avena mi raccomando altrimenti Al1 si infuria. Altro giorno e altro contest per gli ascoltatori con una Sarabanda firmata Poveri ma in Ferie.

PlayStop Parla con lei di giovedì 18/07/2024 L'ospite della puntata di oggi è Alessandra Esposito, architetta e urbanista. Napoletana, viaggiamo nella sua città aggredita dalla turistificazione anche attraverso la musica , che di volta in volta parla di identità che non esiste, combatte dolore ed emarginazione, va oltre il confine dei generi, produce distrazione e disimpegno, esorcizza i mali. - PARLA CON LEI: a tu per tu e in profondità con donne la cui esperienza professionale e personale offre uno sguardo sul mondo. Con Serena Tarabini.

PlayStop Conduzione musicale di giovedì 18/07/2024 delle 14:30 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Il Filo della Storia - Gang I Peaky Blinders li conoscono ormai tutti. E gli Scuttlers? Viaggio tra le sciccose gang criminali dell’Inghilterra vittoriana, dov’era meglio non sbagliare da che lato della testa mettevi il berretto. A cura di Alba Solaro

PlayStop Giù dalla corriera. Storia di un’occasione persa Il sesto episodio del podcast “A qualcuno piace verde” dell’Alleanza Clima Lavoro, curato da Massimo Alberti, è intitolato “Giù dalla corriera. L’occasione persa di Industria Italiana Autobus”. Quella di IIA, l’unica fabbrica pubblica di bus nel nostro paese, è appunto una storia maturata con l’ennesima privatizzazione di un asset strategico per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale, tanto più nell’epoca della transizione ecologica e dei molti fondi del PNRR per il rinnovo delle flotte pubbliche. Si tratta di una vicenda emblematica e di un esempio concreto di come dal “Green Deal” si sia passati al “War Deal”. Sindacalisti, lavoratori, ricercatori e ambientalisti hanno provato a unirsi per mantenere a guida statale un’impresa dalle enormi potenzialità per la creazione di nuovi posti di lavoro e produzioni “verdi”. Al contrario il governo, rivelando un sostanziale disinteresse e la mancanza di una visione di politica industriale, ha deciso di (s)vendere al privato – peraltro a chi non sembra avere tutte le carte in regole per assicurare un futuro alla fabbrica –, mentre il principale azionista di Industria Italiana Autobus, Leonardo, ha scelto di disinvestire dal civile per puntare sull’industria bellica. Buon ascolto! Gli ospiti della puntata: - Anna Donati, Coordinatrice del gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” di Kyoto Club. - Cecilia Begal, ricercatrice di Sbilanciamoci! - Samuele Lodi, Segretario nazionale della FIOM-CGIL con delega all’automotive - Lorenzo Cresti, economista, assegnista di ricerca al Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma.

PlayStop Cult di giovedì 18/07/2024 Giovanni Chiodi sugli appuntamenti di lirica estivi; Maria Sara Mignolli e Alessandro Locati "Hikikomori - Il re escluso"; Matteo Ussia su Terre da Fil a Canelli; la nuova edizione del Festival della Valle d'Itria che celebra i 50° con la "Norma" di Bellini; la nuova versione di "Arlecchino servitore di due padroni" a cura di Stefano De Luca al Piccolo Teatro; il Festival della Mente di Sarzana, il tema di quest'anno è la gratitudine...