La Libia, i morti e il PD

I morti e i feriti in Libia, mitragliati dalla guardia costiera, pesano sul Partito Democratico.

Un anno fa, con il governo Lega-Movimento 5 Stelle, il PD, guidato da Orfini, si opponeva, pur con divisioni interne, al rinnovo dei finanziamenti alla guardia costiera libica e alle fazioni che si spartiscono il potere e che gestiscono i flussi migratori.

Quest’anno il PD è al governo al posto della Lega e ha rinnovato i finanziamenti. In Libia nel frattempo le cose per i migranti non sono migliorate. Violenze, torture, omicidi allora come oggi.

Poi ha parlato Minniti, nei giorni scorsi. L’ex ministro dell’interno del PD che fu l’autore degli accordi con la Libia ha detto in sostanza la stessa cosa che dice Salvini su migranti e COVID e dai dirigenti del suo partito c’è stato solo silenzio. Ora, le mitragliate della guardia costiera e ancora silenzio. Quanti elettori del PD faranno invece finta di niente?