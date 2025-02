La Lega ha scambiato un libro sulla Costituzione per un libro sulla teoria “gender”

La furia ideologica leghista ha raggiunto un nuovo livello: scambiare un libro sulla Costituzione per un libro transgender. È successo a Buccinasco dove il collegio docenti di una scuola elementare, insieme ai genitori, ha adottato un testo dal titolo: “La più bella del mondo”. Il sottotitolo è piuttosto chiaro: “La Costituzione spiegata a ragazze e ragazzi”. L’autore è l’ex segretario del PD Walter Veltroni. La questione è stata sollevata da un consigliere comunale leghista di Buccinasco, ripresa da un deputato, rilanciata dal segretario Salvini e in poche ore arrivata al ministro dell’Istruzione Valditara che a stretto giro ha mandato gli ispettori dell’Ufficio Scolastico regionale nella scuola per fare verifiche “sulla correttezza della diffusione del testo”. Tra gli elementi che hanno mandato in corto circuito i leghisti c’è anche la storia, raccontata nel libro, di un bambino che indossa un paio di scarpe con i tacchi. Quel bambino si chiama Pio ed è Pio La Torre, ucciso dalla mafia a 55 anni, nel 1982. Nella sua biografia aveva raccontato l’infanzia in povertà, quando non si potevano cambiare molte scarpe, e lui aveva indossato anche quelle della zia. Nulla a che vedere con bambini transgender, come invece denunciato dalla Lega, che ha attaccato frontalmente anche il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti.

C’è un altro particolare inquietante. Il sindaco Rino Pruiti, attaccato dalla Lega, non ha mai ricevuto dalla destra solidarietà per le minacce mafiose subite in questi anni.

“L’indignazione leghista riesce in un doppio capolavoro. Da una parte alimenta l’intolleranza verso chiunque non sia eterosessuale, dall’altra promuove questo inutile e vergognoso attacco contro un sindaco che anche poche settimane fa è stato fatto oggetto di pesanti minacce mafiose” ha detto il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino.

