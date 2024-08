La giornata più titolata per l’Italia ha la firma di Roncadelle

Quella di ieri è stata la giornata con titoli più prestigiosi dall’inizio delle Olimpiadi per l’Italia: sono arrivate due medaglie d’oro e una d’argento.

L’argento era quello in cui si contava maggiormente che potesse essere un oro. L’Italia nel fioretto femminile di scherma l’ha spesso fatta da padrona alle Olimpiadi. Ma questa volta Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo si sono dovute inchinare alle statunitensi per 45 a 39 in finale.

I due ori invece sono legati da un eccezionale fil rouge. Il primo lo ha vinto Giovanni De Gennaro nella canoa K1 Slalom. Pochi minuti dopo è arrivato l’altro oro di Alice Bellandi nella categoria 78 Kg del Judo femminile. Due discipline molto distanti fra loro ma entrambi i vincitori, De Gennaro e Bellandi, sono originari di un comune di poco più di 9.000 abitanti in provincia di Brescia, Roncadelle, che così ha nel suo palmares 2 medaglie d’oro lo stesso numero di quelle vinte fino ad oggi dalla Germania.

Un entusiasmo per questa località che è stata confermata, ieri sera, alla trasmissione Podi Podi da Agostino Zanotti, assessore alla cultura del Comune: “Siamo tutti felicissimi. Prima di tutto perché i ragazzi lo meritavano e sono entrambi persone speciali, si sono allenati. Ci tenevano. Hanno meritato questo oro, l’hanno cercato per tanti anni con fatica. Diciamo che noi cittadini di Roncadelle non abbiamo fatto niente fondamentalmente ma abbiamo dato loro serenità. E c’è da aggiungere che abbiamo un’altra atleta di Roncadelle alle Olimpiadi: Anna Danesi, la nostra capitana della nazionale di pallavolo. E noi ci aspettiamo il terzo oro perché vorremmo festeggiarli tutti e tre insieme”.

