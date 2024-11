La disillusione che ha fatto vincere le elezioni a Trump

PlayStop Il giorno delle locuste di venerdì 08/11/2024 Le locuste arrivano come orde, mangiano tutto quello che trovano sul loro cammino e lasciano solo desertificazione e povertà. Andrea Di Stefano si addentra nei meandri della finanza cercando di svelare paradisi fiscali, truffe e giochi borsistici in Italia e all’estero. Una cronaca diversa dell’economia e della finanza nell’era della globalizzazione e del mercato come icona assoluta.

PlayStop Presto Presto - Lo stretto indispensabile di venerdì 08/11/2024 Il kit di informazioni essenziali per potere affrontare la giornata (secondo noi).

PlayStop Rassegna stampa internazionale di venerdì 08/11/2024 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.

PlayStop Presto Presto - Giornali e commenti di venerdì 08/11/2024 La mattina inizia con le segnalazioni dai quotidiani e altri media, tra prime pagine, segnalazioni, musica, meteo e qualche sorpresa.

PlayStop Di palo in frasca di venerdì 08/11/2024 1. Penguin Cafè Orchestra, Scherzo and Trio (sigla) 2. John Mayall, Oh Pretty Woman 3. Alexis Korner, She Fooled Me 4. Lucio Battisti, Nessun dolore 5. Donny McCaslin, Warszawa 6. David Byrne & Brian Eno, Strange Overtones 7. Grateful Dead, Wharf Rat 8. ConcertgeboouOrkest/Leonard Bernstein, Sinfonia n.1 (3° movimento) di G. Mahler 9. Genesis, Firth of Fifth 10. Berliner Philarmoniker/Herbert Von Karajan, La Moldava di B. Smetana

PlayStop Labirinti Musicali di giovedì 07/11/2024 "Labirinti Musicali" ideato dalla redazione musicale classica di Radio Popolare, in ogni episodio esplora storie, aneddoti e curiosità legate alla musica attraverso racconti che intrecciano parole e ascolti. Non è una lezione, ma una confidenza che guida l’ascoltatore attraverso percorsi musicali inaspettati, simili a un labirinto. Il programma offre angolazioni nuove su dischi, libri e personaggi, cercando di sorprendere e coinvolgere, proprio come un labirinto acustico da esplorare.

PlayStop News della notte di giovedì 07/11/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Live Pop di giovedì 07/11/2024 Ogni giovedì alle 21, l’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ospita concerti, presentazioni di libri, reading e serate speciali aperte al pubblico.

PlayStop Uscita di Sicurezza di giovedì 07/11/2024 La trasmissione in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano che racconta e approfondisce con il vostro aiuto le condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza che si vivono quotidianamente nei luoghi di lavoro. Perché quando succede un incidente è sempre troppo tardi, bisognava prevedere e prevenire prima. Una questione di cultura e di responsabilità di tutte e tutti, noi compresi. con Stefano Ruberto, responsabile salute e sicurezza della Camera del Lavoro di Milano.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di giovedì 07/11/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di giovedì 07/11/2024 1)Stati Uniti, “Le sconfitte sono inevitabili, ma mollare è impensabile”. Joe Biden parla al paese dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni e promette un passaggio di poteri pacifico. (Roberto Festa) 2) Crisi di Governo in Germania. Olaf Scholz licenzia il ministro delle finanze e fa tremare l’esecutivo. Si va verso il voto di fiducia a gennaio. (Arturo Winters) 3) I ghiacci dell’artico stanno scomparendo. Le fotografie dei ghiacciai delle isole Svalbard mostrano la rapidità con cui il riscaldamento climatico agisce. (Sabrina Montrasio) 4) “Palestina libera” l’enorme striscione dei tifosi del Paris Saint Germain fa infuriare il ministro dell’interno francese. (Luca Parena) 5) World Music. La band canadese “Godspeed you! Black Emperor” dedica a Gaza il suo nuovo album. (Marcello Lorrai)