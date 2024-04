Kurt Cobain, 30 anni fa. Il nostro artista della settimana

PlayStop Considera l’armadillo di giovedì 04/04/2024 Noi e altri animali È la trasmissione che da settembre del 2014 si interroga su i mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia. Ogni giorno con l’ospite di turno si approfondisce un argomento e si amplia il Bestiario che stiamo compilando. In onda da lunedì a venerdì dalle 14.00 alle 14.30. A cura di Cecilia Di Lieto.

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 04/04/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di giovedì 04/04/2024 Cult è condotto da Ira Rubini e realizzato dalla redazione culturale di Radio Popolare. Cult è cinema, arti visive, musica, teatro, letteratura, filosofia, sociologia, comunicazione, danza, fumetti e graphic-novels… e molto altro! Cult è in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. La sigla di Cult è “Two Dots” di Lusine. CHIAMA IN DIRETTA: 02.33.001.001

PlayStop Un 25 aprile Popolare - E2 Gabriella Cremaschi, presidente della Fondazione Serughetti La Porta di Bergamo ci parla di un ciclo di appuntamenti realizzato con Progetto Adriana intitolato "Verso il 25" aprile e di un incontro dal titolo "Di chi è lo spazio pubblico? La 'cancel culture': retoriche e trappole di un concetto scivoloso" per non rinunciare a vivere in una geografia pubblica senza sterminatori, razzisti, oppressori.

PlayStop Pubblica di giovedì 04/04/2024 Mattarella, ultimo presidente garante della Costituzione e arbitro della politica? Il progetto della destra sul premierato ridimensiona di fatto i poteri del capo dello stato. Mattarella tenta, invece, di espanderli con i suoi interventi: contro le manganellate di Pisa sugli studenti, a favore della scuola di Pioltello, a sostegno del caso Salis. Ospite a Pubblica la costituzionalista Roberta Calvano e il nostro Claudio Jampaglia che ha presentato “Le parole di tutti”, dodici orazioni civili del presidente Mattarella raccolte in un libro pubblicato da Ponte alle Grazie.

PlayStop Tutto scorre di giovedì 04/04/2024 Lavoretti, vendita dell'usato, subaffitto e affitti brevi: le tecnica per arrotondare, nell'epoca del lavoro povero. In studio Massimo Bacchetta

PlayStop Giorni migliori di giovedì 04/04/2024 Confindustria cambia presidente, l'analisi di Salvatore Cannavò de Il fatto quotidiano. Cosa resta di Fiat in Italia e cosa produrrà Stellantis con Andrea Boraschi, direttore del Centro studi Transport&Enviroment. "Un 25 aprile popolare" vi porta oggi a Bergamo per presentarvi con Gabriella Cremaschi l'iniziativa di Progetto Adriana con la Fondazione Serughetti La Porta, su "cancel culture". Nella giornata contro le mine Edoardo Patriarca, ex senatore Pd, portavoce forum del terzo settore ci spiega lo smantellamento della Legge 185 sull'export di armi, nel silenzio della politica. “Non è vita – storie dal Cpr di Milano” curato da Roberto Maggioni, ci propone l’intervista al consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini sulla sua ultima ispezione nel centro di Via Corelli. Carmelo Benenti presidente Federconsumatori Milano nell'ultimo giorno di presentazione delle pratiche bonus edilizi ci offre un quadro e una via d'uscita per chi è rimasto tra avvio della pratica e lavori.

PlayStop Rassegna stampa internazionale di giovedì 04/04/2024 Notizie, opinioni, punti di vista tratti da un'ampia gamma di fonti - stampa cartacea, social media, Rete, radio e televisioni - per informarvi sui principali avvenimenti internazionali e su tutto quanto resta fuori dagli spazi informativi più consueti. Particolare attenzione ai temi delle libertà e dei diritti.