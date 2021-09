Ivano Fossati, 70 anni tra musica e parole

I 70 anni di Ivano Fossati sono il compleanno di uno dei giganti della canzone italiana. E tra questi giganti, del più schivo e riservato: un artista che ha sempre preferito esprimersi attraverso le parole e la musica dei suoi pezzi, invece che con dichiarazioni e presenzialismi: ma lasciamolo spiegare a lui, che è più bravo. Un giorno infatti disse: “Sono felice che le mie canzoni siano più famose di me”.

Anche per questo vale la pena di ringraziarlo e di celebrarlo in questo anniversario rotondo, che è il secondo suo anniversario in questo 2021, dato che l’esordio nella musica risale a 50 anni fa.

Non dimentichiamo però che le idee per cui lo abbiamo appena lodato, sono anche quelle che fanno sì che oggi di Ivano Fossati sentiamo forte la mancanza, da quando, nel 2012, ha scelto di dare l’addio alle scene. Rompendo, come ha spiegato lui stesso, lo schema ripetitivo del disco/promozione/tour, che trovava soffocante. Non per questo è sparito: prosegue la sua attività di autore, che in carriera lo ha visto firmare grandissimi successi di altri interpreti. E quando Mina, nel 2019, gli ha chiesto di incidere un album insieme a lei, non si è tirato indietro, esercitando quella libertà che ha desiderato per tutta la sua vita professionale. E che ci ha anche regalato con la sua musica leggera, che continuiamo a Imparare con molto piacere.