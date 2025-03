Italia, paese fermo: i dati Istat confermano un’economia al di sotto delle stime del governo

Guardando i dati nel dettaglio si conferma il quadro di un paese fermo, che sta mutando velocemente la sua struttura produttiva e dove pesano le disuguaglianze. Il governo ha sovrastimato la crescita, per altro concentrata nella prima parte del 2024, e sappiamo che i primi mesi del 2025 sono di sostanziale stagnazione. Il principale comparto italiano, l’industria, come sappiamo in calo da due anni, riduce il suo apporto alla formazione del Pil mentre sale quello di agricoltura e servizi, che creano però meno valore aggiunto. Pil che arranca nonostante il pnrr, con gli investimenti fissi lordi al palo e la spesa delle famiglie che sale meno di tutti gli altri aggregati come rileva l’unione nazionale dei consumatori, che sottolinea come quel 0,5% di crescita dei consumi sia estremamente squilibrato col 50% meno abbiente della popolazione che non ha capacita di spesa. E questo lo si vede dalla composizione della spesa interna, che ha visto un calo degli acquisti di beni essenziali così come della spesa per la salute. E qui ci porta a debito e deficit che migliorano rispetto alle stime, da un lato grazie alla revisione al rialzo del pil post pandemia, quello del 2022, dall’ altra a causa dei tagli di spesa, tra cui quella per la sanità pubblica, che sono stati una delle cifre costitutive della politica economica del governo e che portano anche al dato in positivo del saldo primario. Paradossale, ma fino a un certo punto, che la pressione fiscale sia salita nell’anno del taglio del cuneo contributivo, ad ulteriore conferma di come sia stata una partita di giro poco incisiva per il miglioramento reale dei salari, e col fiscal drag che ha gravato proprio su molti lavoratori.