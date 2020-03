Italia in isolamento: la situazione a Sedriano

Com’è la situazione a Sedriano in queste settimane di emergenza e di isolamento? Il sindaco Angelo Cipriani racconta a Radio Popolare come il comune di Sedriano, 12.200 abitanti ad ovest di Milano, sta gestendo la comunicazione coi cittadini grazie a dei video serali in cui informa la popolazione e risponde alle richieste che gli giungono via mail nel corso della giornata.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Com’è la situazione nel comune di Sedriano?

A Sedriano siamo a 30 persone positive, un dato che ci arriva dalla piattaforma ATS.

Avete tutto sotto controllo dal punto di vista della gestione di questi casi?

Queste persone sono attualmente in quarantena e vengono monitorate giornalmente dalla polizia locale, dei carabinieri e dai servizi sociali. Vengono contattate ogni giorno per verificare che effettivamente siano in casa o tramite telefono o andando direttamente a citofonare. Fin ad oggi non abbiamo avuto segnalazioni di qualcuno che non ha rispettato queste restrizioni.

I positivi sono tutti a casa?

No, una parte è a casa, un’altra è ricoverata. Ieri abbiamo avuto anche un decesso, Don Luigi, il parroco di Sedriano. Purtroppo aveva delle malattie pregresse importanti.

Si sta tenendo in contatto coi suoi cittadini?

Sì, è fondamentale fornire costantemente informazioni e aggiornamenti. Col susseguirsi dei decreti le persone sono in difficoltà nel capire cosa possono fare e non fare. Il metodo che ho adottato è stato quello di fare dei video serali da inoltre ai cittadini in cui fornisco tutti gli aggiornamenti, faccio delle raccomandazioni e rispondo alle domande che mi arrivano ogni giorno via mail da parte dei cittadini.

Quali sono le problematiche più frequenti che si trova a dover gestire a Sedriano?

Certamente stare dietro a tutte le direttive che arrivano e cercare di interpretarle insieme a tutti i funzionari per fornire risposte chiare ai cittadini. Stiamo anche dando un aiuto a tutte le persone che si trovano in difficoltà per fare la spesa o reperire i medicinali grazie al personale dei servizi sociali e un gruppo di volontari.

Foto dalla pagina Facebook del sindaco di Sedriano Angelo Cipriani