Italia in isolamento: la situazione a Rosate

Com’è la situazione a Rosate in queste settimane di emergenza e di isolamento? Il sindaco Daniele Del Ben racconta a Radio Popolare come il comune di Rosate, 6mila abitanti a sud-ovest di Milano, sta gestendo la comunicazione coi cittadini grazie a dei video quotidiani in cui informa la popolazione e risponde alle richieste che gli giungono nel corso della giornata.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Com’è la situazione nel comune di Rosate?

Rosate è un comune di soli 6 mila abitanti, al momento la situazione è di 11 persone positive al test ed altrettante in quarantena, che sono i parenti stretti dei positivi; solo un decesso, per il resto tutti i giorni sento i positivi al telefono, le persone in quarantena, parenti di persone che sono in ospedale, tutti quanti stabili a parte di un paio che sono più gravi.

Sentite di avere la situazione sotto controllo o c’è qualche problema su cui vi sentite in difficoltà?

Assolutamente no, almeno per i casi che conosciamo, la situazione è sotto controllo, sta facendo un buon lavoro la polizia locale che quotidianamente suona il campanello alle persone che vanno tenute sotto controllo, ovvero i positivi ed i loro parenti stretti, poi abbiamo una chat con i medici di medicina generale con la quale mi tengono aggiornato su possibili casi positivi, anche se non confermati dal tampone.

Quali attività straordinarie avete messo in campo per affrontare l’emergenza?

Credo che siamo stati fra i primi comuni che hanno fatto partire un serie di iniziative che sono in piedi ormai da un mese: un servizio a domicilio del quale si occupano principalmente i negozi di generi alimentari di Rosate con il supporto dei volontari della Protezione Civile per la distribuzione, poi abbiamo attivato la consegna dei farmaci a casa ancora prima che uscissero le disposizioni dal governo in merito. Abbiamo intensificato la consegna dei pasti agli anziani, abbiamo una linea amica per cui ci sono dei volontari che chiamano quotidianamente le persone più anziane, quelle sole in particolare ma non solo, per sapere se hanno bisogno di qualche cosa o anche per dare una parola di conforto.

In questi ultimi giorni è partito quello che abbiamo chiamato un progetto di solidarietà comunale,: chi vuole può lasciare dei generi alimentari presso negozi e supermercati, questi vengono ritirati dai volontari e consegnati alle persone in difficoltà, che sono in elenco dei servizi sociali e poi abbiamo attivato un conto corrente che utilizzeremo per generi alimentari o per sostegno economico per il pagamento per esempio di utenze e affitti, sempre per le persone in difficoltà. Devo dire che la risposta è stata commovente per entrambe le iniziative.

Qual è la sua opinione sulla nuova circolare del Viminale che consente l’uscita dei bambini con i genitori?

Io cerco di sensibilizzare il più possibile le persone. Tutti i pomeriggi faccio una diretta su Facebook con la quale aggiorno i miei concittadini su tutto, dalle cose più complesse come l’aggiornamento sui dati alle più semplici come la banca aperta, potete ritirare la pensione etc.

Stasera dirò che non sono molto d’accordo con questa iniziativa, ma non lo sono nemmeno con Gallera, non ho apprezzato il suo modo di reagire, però in effetti noi facciamo molta fatica già ora a controllare il territorio, soprattutto gli anziani che sono abituati a fare le loro uscite. Io avrei aspettato ancora qualche settimane prima di allargare le maglie, personalmente continuerò a dire di rispettare le ulteriori ordinanze leggermente più restrittive emesse dal comune di Rosate ormai già un paio di settimane fa. Nessuno ha piacere a limitare le libertà personali, ma io penso che un piccolo sforzo vada ancora fatto, non possiamo rischiare di vanificare quanto fatto fino ad adesso perché bisogna portare i bambini fuori a giocare, rimangano a giocare a casa ancora per un po’, poi vediamo. Comunque la cosa più importante è la comunicazione, io continuerò a fare queste dirette quotidiane utilizzando i social, perché ho visto che sono molto seguite e funzionano.

Foto dal profilo Facebook del sindaco di Rosate Daniele Del Ben