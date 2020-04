Italia in isolamento: la situazione a Lainate

Com’è la situazione a Lainate in queste settimane di emergenza e di isolamento? Il sindaco Andrea Tagliaferro racconta a Radio Popolare come il comune di Lainate ha gestito la prima fase di questa epidemia e si sta preparando all’ormai imminente fase 2.

L’intervista di Serena Tarabini a Fino Alle Otto.

Come è stato l’impatto dell’emergenza sul comune di Lainate?

Stiamo vivendo e abbiamo vissuto giorni difficili, come tutti. Ci siamo organizzati fin da subito con il COC per supportare al meglio la popolazione. La situazione sta migliorando negli ultimi giorni, così come a livello nazionale, e questo ci da fiducia.

Quali sono le difficoltà maggiori?

Ora che è in arrivo la fase 2, dal suo punto di vista quali sono i bisogni a cui pensare in maniera prioritaria?

Dal 4 maggio dovremmo trovare un nuovo equilibrio, nuove regole destinate a cambiare nel tempo, e dovremo capire quali saranno i bisogni, soprattutto quelli delle famiglie. La risposta del Comune di Lainate sarà quella di essere presente e trovare insieme un percorso. Chiaramente anche da parte nostra richiederà una buona dose di flessibilità per cambiare in corsa obbiettivi, progetti, idee che avevamo in agenda per quest’anno ma che invece dovremo necessariamente rivedere.