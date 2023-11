Intervista a Ori Givati, direttore di Breaking The Silence

Breaking The Silence è un’associazione di ex soldati israeliani che hanno prestato servizio nell’esercito israeliano dall’inizio della Seconda Intifada a Gaza o nei territori occupati della Cisgiordania. Dal 2004 denunciano la realtà della vita quotidiana nei territori occupati raccogliendo testimonianze di ex soldati che decidono di “rompere il silenzio”. Ori Givati è il direttore dell’associazione. È stato nell’esercito israeliano dal 2010 al 2013 come comandante di carri armati e poi di nuovo nel 2016 come riservista. Nel 2017 si è unito a Breaking The Silence. Ha servito principalmente in West Bank.



Le testimonianze che raccogliamo sono su come l’occupazione è condotta. Sulla sua messa in pratica, non su singoli episodi in cui i soldati hanno infranto le regole. Ci sono anche quelli, e li denunciamo, ma ci concentriamo sull’intero meccanismo dell’occupazione, sul concetto di base che è: far sentire la nostra presenza, costantemente.

Il primo ordine che ho ricevuto dal mio comandante in West Bank è stato questo: noi dobbiamo fare in modo che i palestinesi sentano di non poter alzare la testa. E quello per me è stato devastante, in quanto israeliano. Io pensavo che le nostre operazioni militari fossero specifiche, che fossero chirurgiche, come ci piace dire. Cioè: se apriamo un check point è perché c’è una specifica macchina, ad esempio, che stiamo cercando. Se invadiamo una casa è perché c’è qualcuno pericoloso in quella casa. Quello che ho capito poi, e che vediamo dalle centinaia di testimonianze che abbiamo raccolto, è che sostanzialmente il modo in cui noi conduciamo l’occupazione è prendendo di mira TUTTI i palestinesi. La linea che separa palestinesi coinvolti in azioni violente e palestinesi pacifici per noi è estremamente sfuocata.

Anche il più pacifico dei palestinesi ha subito l’occupazione della sua casa o raid notturni dell’esercito. Il più pacifico dei palestinesi è anche quello che fermiamo ai check point mentre sta andando al lavoro, perché come dicevo prima, aprire check point a caso è parte dell’occupazione.

Sai, nel gergo militare non esiste nemmeno la parola “innocenti”, c’è solo “coinvolto” o “non coinvolto”. Per questo tutti i palestinesi sono target potenziali. E alla fine questo modo di ragionare si traduce in un controllo totale della vita di tutti i palestinesi.

Se sei palestinese vai al lavoro e la tua casa potrebbe essere invasa, vai al lavoro e potresti metterci un’ora o tre o cinque, vai a una manifestazione contro l’occupazione e vieni considerato fuorilegge, subisci continue violenze da parte dei coloni e l’esercito non viene a proteggerti. Quindi, non ti senti mai sicuro.



Quindi quello che mi stai dicendo è che è l’intero sistema che è sbagliato?



Esattamente. È il sistema. Il fatto che inviamo i nostri soldati a controllare militarmente milioni di persone, questo è il problema.



Cosa pensi di quello che sta succedendo a Gaza, e di quello che è successo in questo mese?



Prima di tutto penso che ci stiamo ancora riprendendo, e ci vorranno anni per raccogliere i pezzi di ciò che è rimasto dopo il massacro fatto da Hamas il 7 ottobre. Tutti conosciamo almeno una persona che è stata vittima di quel giorno. È molto difficile riprendersi da una cosa del genere come società. E devo dirlo, quel massacro è una ragione sufficiente per iniziare una guerra contro chi l’ha fatto. Israele ha il diritto e il dovere di proteggere i propri cittadini. Ma non abbiamo carta bianca per fare tutto quello che vogliamo. Quello che vediamo a Gaza in questi giorni è devastante. Il modo in cui stiamo conducendo la guerra è molto problematico, per il numero di civili coinvolti.

Stiamo rivedendo le tattiche utilizzate da noi nel 2014 a Gaza e il problema principale è che sembra non ci sia un piano per il futuro. Questo è preoccupante perché l’unico motivo per fare una guerra del genere è che poi alla fine ci sia un futuro più sicuro per tutti noi. E questo non è quello che vediamo dalle dichiarazioni dei nostri leader.

Quindi mentre il motivo per cui siamo entrati in guerra questa volta è giustificato, dobbiamo però poter vedere un futuro. E il futuro non è uccidere migliaia di civili, questo non porterà niente di buono per nessuno.



Quale potrebbe essere la soluzione per un futuro della striscia di Gaza?



A questo punto non ho una buona risposta, è molto difficile capirlo ora. Ma posso dirti quello che non è una soluzione. Decidere noi, con le armi e l’esercito, quale sarà il futuro di Gaza non è una buona soluzione. Lo so perché sappiamo esattamente cosa è successo quando altre forze l’hanno fatto in passato, noi compresi. L’unica cosa che può portare un futuro migliore è capire che noi tutti staremo qui, israeliani e palestinesi. L’unico modo per vivere in pace è riconoscere questa cosa e iniziare a lavorare politicamente con questo obiettivo in testa. Qualunque cosa che non sia lavorare per uguaglianza, pace e democrazia non servirà a nulla. Quindi non so rispondere alla tua domanda, ma so dirti qual è la via d’uscita da questa situazione e sicuramente non è la guerra.



Prima citavi la strategia usata dall’esercito a Gaza nel 2014, la dottrina Dahiya. Puoi spiegarmi di cosa si tratta? Credete che la stiano applicando anche ora nella striscia?



Non abbiamo testimonianze su cosa stanno facendo ora a Gaza, quindi non posso dirti esattamente come si stanno muovendo, ma sappiamo quello che hanno fatto in passato che sembra molto simile a quello che stanno facendo ora. La Dottrina Dahiya prende il nome da un quartiere di Beirut. E' tutta incentrata su creare enorme distruzione nelle infrastrutture, civili e militari. Creare un grande shock nella società. Già così si capisce quanto è problematica perché significa che le infrastrutture civili rientrano nei loro obiettivi. Quando operiamo in questo modo lo facciamo sulla base del concetto di creare deterrenza. Cerchiamo di creare uno shock che possa allontanare la possibilità di altri attacchi. Ma è solo una soluzione a breve termine. Sul lungo periodo non porta pace. Lo sappiamo dalle esperienze precedenti. Lo abbiamo visto in Libano. Abbiamo usato questa dottrina contro Hezbollah. Non è servito a distruggerlo, alla fine è solo servito a renderlo più forte. Nel 2014 l'abbiamo usata contro Hamas, e vediamo ora che non è servita a niente, Hamas è diventata più forte.



C’è anche molta tensione in Cisgiordania in questi giorni. Come è cambiata lì la situazione in questi giorni?



I coloni in Cisgiordania stanno sfruttando la guerra e il fatto che tutti gli occhi sono puntati su Gaza per andare avanti con la loro missione messianica e violenta per allontanare i palestinesi dalle loro comunità, per trasferirli forzatamente. Attaccano le comunità palestinesi quotidianamente da quando questa guerra è iniziata. Usano la guerra cinicamente per attaccare i palestinesi, per ampliare le proprie colonie, e mandare via i palestinesi dalla loro terra. La cosa peggiore è che lo fanno con il supporto dello stato e dell’esercito. Il nostro ministro della sicurezza, Ben Gvir, è a sua volta un colono. Credo che mentre tutto questo succede a Gaza, i coloni stiano facendo tutto quello che possono per aumentare la violenza in Cisgiordania. Questo è molto pericoloso perché stanno aprendo un nuovo fronte nel momento più spaventoso della storia d’Israele.



Credi ci sia il rischio di un’esplosione anche in Cisgiordania?



Sì, sicuramente. I palestinesi in Cisgiordania non sono protetti da chi dovrebbe proteggerli, cioè l’esercito israeliano. Anzi, molti dei soldati che ora prestano servizio in Cisgiordania sono coloni della Cisgiordania. E attaccano i palestinesi a volte in qualità di soldati altre volte come coloni. Per forza questo crea altra violenza. Non sarei sorpreso se portasse ad una radicalizzazione anche in questi territori.



Al momento l’opinione pubblica in Israele come si posiziona?



Ci stiamo ancora riprendendo dal trauma, questo ovviamente dà vita a sempre più odio. E’ un momento molto difficile. Molte persone in Israele stanno diventando più estremiste, ma ci sono anche migliaia di persone in Israele che non vogliono questo massacro di civili a Gaza, che vogliono un futuro diverso. A partire dalle coraggiose famiglie delle vittime, che stanno chiedendo la fine dell’uccisione dei civili, stanno chiedendo uguaglianza e chiedono di riportare a casa gli ostaggi. E anche io credo che questa sia la prima cosa da fare. Ma questa non sembra essere la priorità del nostro governo.



Quale credi che sarà il momento in cui si potrà dire basta? Quando finirà questa guerra?