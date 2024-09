Il palinsesto invernale di Radio Popolare 2024-2025

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 04/09/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Conduzione musicale di mercoledì 04/09/2024 delle 14:30 Un viaggio musicale sempre diverso insieme ai nostri tanti bravissimi deejay: nei giorni festivi, qua e là, ogni volta che serve!

PlayStop Radio Jambo - Cronache di viaggio di una famiglia in Tanzania - I saponi di Chake Chake In questa puntata, che si intitola “I saponi di Chake Chake”, andiamo sull'isola di Pemba, e arriviamo nella città di Chake Chake, dove incontriamo le cooperative di donne che producono sapone artigianale con spezie, piante e alghe locali.

PlayStop Rock is dead di mercoledì 04/09/2024 Stagione X - ep 8 - Rap criminale: da Eazy E dei NWA a Take Off dei The Migos

PlayStop Cult di mercoledì 04/09/2024 Oggi a Cult: Gigliola Alvisi sul libro "Stori senza frontiere" con MSF (Piemme); il festival Impacta nel Municipio 5; il RomaEuropa Festival 2024; Barbara Sorrentini in diretta dalla Mostra del Cinema di Milano; all'ADi Design Museum di Milano una mostra di apparecchi radiofonici per i 100 anni della radio; Michele Losi sul concerto di Ginevra Di Marco a Campsirago...

PlayStop Giorni migliori di mercoledì 04/09/2024 Ogni mattina il racconto di quel che propone l’informazione, i fatti e gli avvenimenti in presa diretta con i nostri inviati, i commenti e gli approfondimenti di esperte, studiosi, commentatrici e personaggi del mondo della politica; senza mai rinunciare alla speranza del domani. Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10