Il minilive dei Low a Radio Popolare, per ricordare Mimi Parker

Era una domenica di fine febbraio del 2013 quando Alan Sparhawk e Mimi Parker, marito e moglie oltre che i due elementi centrali della band americana Low, vennero a trovarci per presentare quello che allora era il loro nuovo disco, The Invisible Way, prodotto da Jeff Tweedy dei Wilco.

In quell’occasione, oltre a concederci un’intervista, suonarono per noi anche tre canzoni nuove, in una versione più scarna ed acustica rispetto all’album. Prima di quel giorno, ed evidentemente anche negli anni successivi, i Low hanno sempre fatto parte delle nostre scelte del cuore.

La notizia della morte di Mimi Parker, arrivata lo scorso 6 novembre 2022, non poteva che riempirci di dispiacere. Ma anche di amore, per lei, per il suo compagno, per la storia meravigliosa che questa band ha scritto con la propria musica.

Lo stesso amore di cui parla Alan Sparhawk nel messaggio che ha pubblicato sui social della band per dare la triste notizia della morte di Mimi.

Amici, è difficile trasformare l’universo in linguaggio, e in un breve messaggio, ma. È morta ieri sera, circondata dalla famiglia e dall’amore, compreso il vostro. Conservate come sacro, e vicino a voi, il suo nome. Condividete questo momento con qualcuno che ha bisogno di voi. L’amore è davvero la cosa più importante.

Mimi Parker aveva 55 anni, dal dicembre 2020 stava affrontando un tumore alle ovaie e la sua condizione si era aggravata negli ultimi mesi.

Abbiamo recuperato dal nostro archivio una registrazione, purtroppo di qualità sonora non eccelsa (ma stiamo lavorando per recuperarne anche una migliore!), di quel minilive. Ve la proponiamo, ricordando con tutto l’amore possibile una straordinaria musicista e una persona che, così come il marito Alan, si distingueva anche per la sua gentilezza e umanità.